"Mevcut elektrik santrallerinin yakıt türü muhakkak LNG'ye dönüştürülmeli"

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılan “KKTC’de Elektrik Enerjisi Paneli”nin sonuç raporu “2024 yılına kadar muhakkak yeni bir LNG çevirimli santral kurulması ve mevcut santrallerimizin yakıt türünün LNG’ye dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir” denildi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Politikaları Komitesi’nin düzenlediği “KKTC’de Elektrik Enerjisi Paneli”nin sonuç raporu açıklandı.

Raporun öneriler bölümünde, 2024 yılında kadar muhakkak devreye girecek şekilde yeni bir LNG çevirimli santral kurulması (en az 150 MW) ve mevcut santrallerin yakıt türünün de daha ucuz ve temiz bir enerji kaynağı olan LNG’ye dönüştürülmesinin büyük önem arz ettiği belirtiliyor.

EMO’dan yapılan açıklamaya göre, öneriler şöyle:

1- Ortak Girişim (Joint Venture) modeli bir yapı kurarak denizaltı kablo bağlantısı için ENTESO-e’ye gerekli başvuruların yapılarak HVDC VSC bağlantı izni alınması son

derece önemlidir. Bu konuda atılacak adımların tüm siyasi ve teknik mekanizmaların birlikte çalışması ile oluşturulması son derece gerekli ve önemlidir.

2- 2024 yılında kadar muhakkak devreye girecek şekilde yeni bir LNG çevirimli santral kurulması (en az 150 MW) ve mevcut santrallerimizin yakıt türünün de daha ucuz ve

temiz bir enerji kaynağı olan LNG’ye dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu hem emisyon değerlerini düşürmemize hem de yenilenebilir enerji geçişinde ciddi bir

esneklik avantajı sağlayacaktır.

3- Devam eden güneş enerjisi kurulumları karşısında şebekede oluşan sorunların daha fazla büyümemesi için özellikle dağıtım tarafına gerekli otomasyon ve diğer

yatırımların yapılması. Şebeke esnekliğine katkı sağlaması, şebekedeki enerji arz çeşitliliğinin en optimum şekilde kontrol edilebilmesi için dijitalleşme konusunda

adımlar atılması gereklidir.

4- Depolama sistemlerinin güneş enerjisi ile birlikte kullanılabilmesi için KIBTEK ve YEK Kurulu tarafından gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması.

5- Enerji Verimliliği mevzuatlarının mümkün olan en hızlı şekilde uygulamaya girerek ülkemizin yukarıda bahse konu yatırımlar yapılana kadar önemli fayda sağlaması

sağlanmalı.

6- Ülkemizdeki güneş enerjisi yatırımlarının ülkemizin bu alandaki önemli potansiyeli gözetilerek, şebeke güvenliğini tehlikeye atmadan, şebeke esnekliği ile paralel

adımlar atılacak şekilde teşvik edilmesi gerekmektedir. Dağıtık sistemi teşvik edecek şekilde uygulamaların yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

7- Elektrikli araçların kullanımı dünya ile birlikte ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Böyle bir geçişe altyapısal olarak gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması

gerekirken diğer taraftan bu tarz araçların ülkeye ithalatında düzenleyici mevcuatların da uygulamaya geçmesi gerekmektedir.

8- Pil gibi enerji depolama için kullanılan teçhizatların ekonomik ömrünü tüketince geri dönüşümünün, AB mevzuatları çerçevesinde yapılabilmesi adına gerekli adımların

atılması.

9- Tüm bu konuların teknik ve politik olarak düzenlenmesini, takibini ve araştırmalarını yapabilecek teknik vasfı yüksek yeni bir “enerji politikaları yönetim modelinin” bir an

önce oluşturulması gerekmektedir.”