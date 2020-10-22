Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi, Dolar zirve yaptı

Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te bıraktı. Merkez'in açıklamasında "Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi" denildi. Bu karar sonucunda Dolar zirve yaptı

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı geldi.

Piyasaların artış beklentisine karşın Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25'te bıraktı.

Faiz artış beklentileri 1 ile 3 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 1,75 puan seviyesindeydi.

Merkez Bankası, geç likidite penceresi faizini ise yüzde 13,25'ten yüzde 14,75'e yükseltti.

Merkez Bankası politika faizini 2018 Eylül ayından sonra ilk kez geçen ay artırmış, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

"İKTİSADİ FAALİYETTE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR"



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.

DOLAR ZİRVE YAPTI

Merkaz Bankasının faiz kararının ardından dolar/TL 7,9845 ile tarihi zirveyi yeniledi. Kur şu dakikalarda 7,97'de seyrediyor. Euro/TL ise 9,43'ten işlem görüyor.

Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te bıraktı.

Faiz artış beklentileri 1 ile 3 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 1,75 puan seviyesindeydi.



Merkez Bankası politika faizini 2018 Eylül ayından sonra ilk kez geçen ay artırmış, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.