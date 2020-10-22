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Pilli yazıyı okuduktan sonra görüşecekler

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Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yaparken, Ali Pilli’nin, futbolun yeniden başlamasına yönelik KTFF’nin Sağlık Bakanlığı'na verdiği yazıyı okumasından sonra tekrar görüşeceklerini söyledi

Pilli yazıyı okuduktan sonra görüşecekler
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yaptı.
Hasan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;
"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak bugün Sağlık Bakanlığı’nda; KKTC Sağlık Bakanı Dr. Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Dr. Sn. Ali Çaygür ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kemal Deniz Dana ile futbolun yeniden başlaması konusunda 2. Başkanvekilim Sn. Oktay Çocuk ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdik.
Gerçekleştirilen toplantıda 25 Eylül 2020 tarihinde yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda oybirliği  ile aldığımız kararları içeren futbolun yeniden başlamasına yönelik yazıyı kendilerine ilettik.
Sn. Pilli ve yetkililer söz konusu yazının içeriğini inceledikten ve  gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra bize cevap vereceklerini ileterek, önümüzdeki hafta başında yeniden bir araya gelinmesi konusunda tarafımıza bildirim yapmışlardır.”
 
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