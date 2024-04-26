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Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

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TC Merkez Bankası, dünkü toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu

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Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Banka, faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Bankanın açıklamasında, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri yer aldı.
TCMB, "Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır" uyarısında bulundu.
Piyasada ekonomistlerin ortalama beklentisi, bugün faizlerin sabit bırakılacağı yönündeydi.
Banka geçen ay sürpriz bir kararla 500 baz puanlık faiz artışına imza atmıştı.
TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 36 iken mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,50'ye yükselmişti.
 
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