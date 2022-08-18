Memur-Sen: “KHK çalışmalarının seçim yasakları kapsamından çıkartılması şarttır”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) çalışmalarının seçim yasakları kapsamından çıkarılması gerektiğini kaydederek, ilgili Meclis komitesine gereğini yapma çağrısı yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada, KHK Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu’nun komisyonda kurumsal yapı oluşturma gayret ve çalışmaları takdir edilirken, mevcut yasalar nedeniyle başvuruları yapılıp tarihi belirlenmiş sınavların yapılamamasının sorunlara neden olduğu savunuldu.

KHK’nın çalışmalarının seçim yasakları kapsamından çıkarılmasının şart olduğunun vurgulandığı açıklamada, “KKTC Meclis gündeminde bulunan, bunu sağlayacak düzenlemenin seçim yasakları öncesinde KKTC Meclisi’nden geçirilmesi elzemdir. Bu konuda Sayın Yasemi Öztürk’ün başkanı olduğu ilgili komiteyi acil toplanarak gereğini yapmaya çağırıyoruz” denildi.

“Taşeron işçiliğin kamuda sonlandırılmasını talep ediyoruz”

Özellikle eğitim ve sağlıkta tasarrufun söz konusu olamayacağının kaydedildiği açıklamada, personel eksikliği nedeniyle kamuda birçok hizmetin aksadığı belirtildi ve bakanlıklar ile dairelerde kadrolar varken taşeron hizmeti alınması “emek sömürüsüne çanak tutmak” olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Kamuda taşeron işçiliğin sonlandırılması da talep edilirken, "Bu yapılmazsa, kamuda hizmet kalitesi ve verimin artması da, Kamu reformu düşüncesi de, çalışma barışının korunması da, bir hayalden öteye gidemez” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yetkililere, kamu çalışanları arasında statü farklılıkları nedeniyle bozulan, eşit işe eşit ücret ve menfaat dengesizliğini düzeltmeleri çağrısında bulunuldu.

