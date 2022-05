Ekonomist Mehmet Saydam, zamlara işaret ederek, “İddia ediyorum marketlerde bile kendi paramızla bir şey satın alamayacağız” dedi





Ekonomist Mehmet Saydam, Kıbrıs Postası TV'de programa katıldı.

Saydam, birçok temel gıda maddesine ve akaryakıta gelen zamları değerlendirerek, “KKTC’de bir şey üretilmediği için hep ithal ediyoruz. Maliyenin gelirleri arttı. Süte, peynire, akaryakıta zam geldi. Yakında ben iddia ediyorum marketlerde bile kendi paramızla bir şey satın alamayacağız” dedi.

Akaryakıtta 4 TL üstünde zam olacağına işaret eden Saydam, Fiyat İstikrar Fonu’nda kaynak olduğuna da dikkat çekti.

“Dolar arttığı için doğal olarak artış olacak” diyen Saydam, “Akaryakıtla tüketilen her şeye zam gelecek ve hayat pahalılığına yansıması korkunç bir hal alacak” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun kendi alanlarında ideal olduğunu söyleyen Saydam “İkisi de ne yapacağını biliyor ama siyaset anlamında yapamıyor. O geçiş noktasında Sunat Bey daha kararlıydı” ifadelerini kullandı.

Saydam, “Bizim şu an çektiğimiz ana sıkıntı biz lidersiziz. Tufan hocaya bakıyorum mesela desen şu an al hükümet senin istemez Kudret hoca zaten kendi içinde sıkıntılı” diye konuştu.

Ekonomist Mehmet saydam açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Biz bu ülkede TV programı yapıyoruz yazı yazıyoruz sonuç nedir? Hiçbir şey olmaz. Burada bir tuhaflık var. Yarın seçim olsa yine aynı aritmetik çıkar. Çünkü bizde artık her şey menfaat… Biz şu an çalışanlarımızı maaşla bile elde tutamıyoruz.“