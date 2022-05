Yaz Meyveleriyle Sağlıklı Kalın!

Çok Besleyici ve Bol Vitaminli Yaz Meyveleri Nelerdir? Sonunda yaz geldi... Kışın aksine yazın daha çok meyveye ulaşma şansımız oluyor. Meyveler biliyorsunuz ki sağlık deposu! Her birinde birbirinden farklı ve çok yararlı vitamin, mineral ve antioksidan bulunuyor.

Ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi kırmızı orman meyveleri.

Peki yazın hangi meyveler yenir? En besleyici yaz meyveleri nelerdir? Hepsini sizler için yazdık

Kırmızı orman meyvelerinde inanamayacağınız derecede çok antioksidan bulunur. Bu da bazı kanser türlerinden ve kalp hastalıklarından vücudumuzu korur. Sadece bununla kalıyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aynı zamanda bu meyveler yüksek miktarda lif içerir. Unutmayın: Yüksek miktarda lif=sağlıklı bir sindirim sistemi!



Limon. Bunu daha önce düşünmediyseniz yardımcı olalım, limon bir meyve!



Bir her ne kadar limonu ne meyve ne sebze kalıbına uydurmasak da, limon aslında çok besleyici bir meyve. Limonun ekşi suyunda bulunan flavonoidler, antioksidanla doludur. Bilimsel araştırmalar, flavonoidlerin anti-inflamatuar olduğunu ve potansiyel olarak antikanser özellikleri içerdiğini göstermiştir.



Çarkıfelek meyvesi. Ülkemizde her ne kadar çok pahalı olsa da, diğer bir besleyici yaz meyvelerinden.





Tropikal iklimde yetişen bu meyve, harika bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca içeriğinde lif, riboflavin ve niasin gibi hücre sağlığı ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmede önemli olan bazı B vitaminleri bulunur. Yani bulduğunuz yerde tüketmeye çalışın!











Domates... Domatesi sebze olarak bilenlere üzücü bir haberimiz var: Domates aslında bir meyve...







Domates bol miktarda C vitamini, potasyum, K1 vitamini ve folat içerir. C vitamini bağışıklık sistemini destekler, demir üretimine ve vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur.







Yaz denince akla ilk o gelir: Karpuz!





Karpuzun yüzde 92'si sudur! Diğer yüzde 8'i karbonhidratlardan, A ve C vitaminlerinden; potasyum dahil minerallerden oluşur. Bunlara ek olarak, karpuz, kalp hastalığı ve kanser riskini azaltmada rol oynayan antioksidan olan likopen için harika bir kaynaktır!





Kütür kütür erik. Yeşil ve mor eriği yazın sofranızdan eksik etmeyin.





Eriğin içindeki antioksidan bileşenleri ile vücudu koruyan ve yüksek oranda C vitamini hastalıklara karşı direncimizi artırıyor. Erik bununla birlikte A, K ve B grubu vitaminleri ve sağlık için faydalı birçok mineral de içeriyor.





Çilek. Bu minik lezzet yuvası meyveyi de sürekli tüketmeye çalışın. (Tadı strafora benzeyenler hariç!)





Çileğin içeriğindeki mineral ve vitaminler kanı temizler, stresi azaltır, etkili bir antioksidandır. Nerede o eski kokulu mis gibi çilekler...





Ne olursa olsun beslenmenizden meyveleri eksik etmeyin. Herkese bol sulu ve çok lezzetli karpuz tadında günler dileriz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın: