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Maliye'den Mart ayında 723 milyon TL'lik ödeme

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Maliye'den Mart ayında 723 milyon TL'lik ödeme
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Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemeleri rutin olarak devam ettiğini bildirdi.

Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkını göz önünde bulunduran Maliye Bakanlığı’nın, her ay yapılan ödemeleri kalem kalem kamuoyu ile paylaştığı kaydedildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından mükellefiyetleri olan ödemelerin imkanlar çerçevesinde devam edeceğini, ödemelerin daha önce olduğu gibi ilerleyen zamanlarda da her ay kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulacağını kaydetti.

Ödemelere ilişkin bilgi şöyle:

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Mart 2021’den 31 Mart 2021’e kadar ödenen maaşların toplamı;  427 milyon, 797 bin TL

Piyasaya ise maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam, 186 milyon, 552 bin TL

Covid-19 kapsamında harcanan ödemeler toplam, 108 milyon, 681 bin TL

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Mart ayı içerisinde toplam; 723 milyon 228 bin TL

 

1-31 MART 2021 DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELER
EMEKLİ  İKRAMİYELERİ + TEMİZLİK ŞİRKETLERİ + MÜTEAHHİT 
GARANTİNA HOTEL+İLAÇ +TIBBİ MEDİKAL ÖD.    95.759.978,79
PROTOKOL GEREĞİ TELEFON D. BORCUNA MAHSUBEN     20.000.000,00
K.T.KOOP.MERKEZ BANKASINAN ÖD.(2020 YILININ TÜMÜ)
KKTC ELEKTRİK KURUMU DAİRE TÜKETİMLERİ    12.610.016,84
CYPRUVEX NARENCİYE TEŞVİK ÖDEMESİ         881.608,00
CORONA VÜRÜS KAPSAMINDA T.Ü.K VERİLEN AVANS      5.000.000,00
CORONO VÜRÜS KAPSAMINDA CİĞ SÜT'E EK DESTEK      5.417.816,00
CORONA VİRİS KAPSAMINDA ENGELLİ SOSYAL YARDIM MAAŞ DESTEĞİ      2.485.205,30
YEREL İŞ GÜCÜ İSTİHDAM DESTEĞİ FONUNA KATKI    75.019.895,48
GELİR VE VERGİ D.TARAFINDAN KREDİ KART İADESİ      3.038.430,08
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTA BAKIM BEDELİ (2019 YILI)      9.283.466,82
NAVLUN+ÇİĞ SÜT ÖDEMESİ      9.168.866,70
TEMSİLCİLİK SAĞLIK HS+PCR VE KİT ALIM BEDELİ       4.493.325,20
TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU DESTEK ÖDEMESİ      4.416.666,67
 SİVİL SAV.MAAŞ + ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ ÖD.      2.263.514,88
EYLÜL  EK MESAİ ÖDEMESİ    11.314.276,48
BRT GERİYE DÖNÜK ELEKTRİK + TELEFON BORÇ ÖDEMESİ      4.946.929,24
BRT GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUM PROJESİ KAPSAMINDA KATKI      1.017.151,97
MEDYA SEKTÖRÜNE YAPILAN KATKI      1.511.618,00
BURS ÖDEMESİ      9.585.906,26
TAŞIMACILIK ÖDEMESİ      4.409.007,85
MAHKEME TEMİNATI ÖDEMESİ    12.541.892,74
İSTANBUL+ANTALYA TURİZM OFİSİ GÖNDERİLEN          68.900,00
 295.234.473,30
1-30 MART 2021 DÖNEMİ  MAAŞ ÖDEMELERİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELER
DEVLET EMEKLİSİ,SOSYAL YAR., ÖZÜRLÜ,ŞEHİT AİLELERİ  EMEKLİ MAAŞ.ÖD  132.587.629,03
MEMUR+ İŞCİ  MAAŞ ÖDEMELERİ  147.674.288,57
İŞCİ ÜCRET ÖDEMESİ 1-15 OCAK 2021 DÖNEMİ      5.739.499,71
SOSYAL SİGORTALAR III AYAK DEVLET KATKISI (ŞUBAT 2021)    38.693.023,88
SOSYAL SİGORTA İŞCİ+MEMUR PRİM ÖDEMESİ (ŞUBAT)    28.533.762,67
ENGELLİ ASGARİ ÜCRET FARKLARI      1.818.395,00
BELEDİYE MAAŞ   ÖDEMELERİ     38.754.293,82
İHTİYAT SANDIĞI MEMUR+İŞCİ PRİM ÖD. ŞUBAT 2021      8.914.333,52
SAĞLIK BAKANLIĞI MEVSİMLİK İŞCİ ADI ALTINDA ÖDENEN PERSONEL      1.200.000,00
CYPRUVEX+TÜK+DİN İŞ.+ TAK.+BRT+YAYIN Y.K+ER ERBAŞ+MUHTAR    20.931.033,33
SAĞLIK B. MEVSİMLİK İŞCİ+GECİCİ ÖĞ+KAYIP ŞAH.+HAVA S.REHBER
TEMSİLCİLİK MAAŞLARI + TURİZM OFİSLERİ İÇİN GÖNDERİLEN      2.950.897,50
 427.797.157,03
GELİR VE VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN ÖD.         196.810,00
YAPILAN ÖDEMELER TOPLAMI  723.228.440,33
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