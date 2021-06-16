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Maliye'de e-fatura dönemi hayata geçti

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Maliye'de e-fatura dönemi hayata geçti
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, e-fatura ile ilgili yasal düzenlemelerin ve alt yapının oluşturulduğunu belirterek, bugünden itibaren gerçek ve tüzel kişi işletmelerinin Gelir ve Vergi Dairesi işlemlerini e-fatura ile yapabileceklerini duyurdu. 
Maliye Bakanı Oğuz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-fatura dönemi başladı” ifadesini kullandı.
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Oğuz, e-fatura ile ilgili gerekli izinlerin Gelir ve Vergi Dairesi şubelerinden alınabileceğini ve isteyen her işletmenin bu kapsamda işlem yapabileceğini kaydetti.  
Bakan Oğuz, “Gümrük Bilgi Sistemi (GBS)” adı altında Gümrük otomasyonunun 14 Haziran’da Ercan Gümrük Şube Amirliği’nde pilot bölge olarak uygulamaya konulduğunu ve uygulamanın “başarılı” bir şekilde devam ettiğini hatırlattı. 
Oğuz, dijitalleşmede Maliye Bakanlığı’nın hizmet kalitesinin artırılması ve hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi yönünde çalışmalara devam edileceğini de kaydetti. 
Açıklamada, e-fatura kapsamında Gelir ve Vergi Dairesi’nden gerekli izinlerin alınması kaydıyla isteyen işletmelerin kendi sistemleri üzerinden e-fatura kullanabilecekleri, kendi sistemi olmayan işletmelerin ise Gelir ve Vergi Dairesi’nin sağlayacağı portal üzerinden uygulamaya geçiş yapabilecekleri de belirtildi.
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