Belediyelerin birleştirilmesine karşı çıkan üç sendika, belediye çalışanlarıyla birlikte sokağa indi, Meclis'e yürüdü. Eylemde tasarıyı geri çekmesi için hükümete Cuma’ya kadar süre verildi. Tasarı çekilmezse haftaya Pazartesi süresiz grev başlatılacak ve eylemler yapılacak. BES Başkanı Yalınkaya uyardı: “Önümüzdeki Pazartesi Lefkoşa sokakları yanacak”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi talebiyle örgütlü oldukları tüm belediyelerde dün uyarı grevine giderek, Meclis önünde eylem yaptı.Eylemde tasarıyı geri çekmesi için hükümete Cuma mesai bitimine kadar süre verilerek, tasarı çekilmezse haftaya Pazartesi süresiz grev başlatılacağı ve Lefkoşa’da eylemler yapılacağı uyarısında bulunuldu.Belediyelerde örgütlü 3 sendikanın üyeleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde toplanarak, Meclis önüne yürüdü. Eyleme, bazı belediye başkanları ve örgütler de destek verdi.Meclis önündeki eylemde konuşan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Siz kimsiniz ki emekçilerin haklarını bir paragrafla gasp edeceksiniz?” diyerek reform isteniyorsa hep birlikte yapılması çağrısı yaptı.Emekçilerin haklarını gasp ederek, bazı belediye başkanlarına ayrıcalıklı maaşlar tasarlayarak, reform yapılamayacağını savunan Yalınkaya, buna asla izin vermeyeceklerini kaydetti.“Birileri istedi diye belediyeleri kapattırmayacaklarını ve emekçilerin haklarını teslim etmeyeceklerini” ifade eden BES Başkanı Yalınkaya, dayatmaları reddettiklerini belirtti.50 milletvekiline seslenen Yalınkaya, “Tasarı, Cuma mesai bitimine kadar topyekun geri çekilip, reform çalışmalarına tüm taraflar katkı koymazsa, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası Meclis’ten geçirilmezse Pazartesi sabahtan itibaren ölmek var dönmek yok” ifadelerini kullandı.“Son 5 gün oturun, düşünün ve karar verin” diyen Yalınkaya, önümüzdeki Pazartesi Lefkoşa sokaklarının yanacağını iddia etti. Yalınkaya, muhalefetin de iktidarı zorlamasını isteyerek, ülkenin barışa, uzlaşıya ihtiyacı olduğunu söyledi ve reforma katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.Dev-iş Başkanı Koral Aşam da, Meclis önünde yaptığı açıklamada, emekçilerin haklarını dondurarak, reform yapıldığının zannedildiğini ve bunun dayatıldığını ileri sürdü. Aşam, “Emekçiler haklarından asla taviz vermeyecekler” dedi.Sadece sayı üstünden, ekonomik sürdürülebilirlik adı altında bir reform yapıldığının düşünüldüğünü dile getiren Aşam, belediye başkanlarına “rüşvet” verildiğini iddia etti.Belediyeleri feshedip, çalışanların Toplu İş Sözleşmelerinin (TİS) iptal edilmek istendiğini öne süren Aşam, buna izin vermeyeceklerini söyledi.Son 2 yılda merkezi hükümetlerin, belediye bütçelerinden ortalama 150 milyon TL çaldığını iddia eden Aşam, pandeminin en ağır seyrettiği günlerde belediyelerin kendi bütçelerinden 55 milyon TL harcayarak, koruyucu hekimlik görevini yerine getirdiklerini kaydetti.Belediye bütçelerinin tadil edilmeyerek, 65 milyon TL de oradan çalındığını ileri süren Aşam, bu yıl yine yerel gelirler bütçesini düşük gösterip, belediyelere hiçbir şey öngörülmediğini savundu. Son noktada olduklarını ifade eden Koral Aşam, “tasarı altında dayatılan paketi asla kabul etmeyeceklerini” belirterek, tasarı çekilmezse haftaya süresiz grev başlatacaklarını duyurdu.