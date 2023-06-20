Maliye Bakanlığı Mart ayı ek mesailerinin bugün ödendiğini duyuruldu

Maliye Bakanlığı, mart ayı ek mesailerinin bugün ödendiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı açıklamasında “Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, mart ayı ek mesaileri ödendi” denildi.
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