banner762
banner753
Cenk Berkalp'e rekor ceza
Cenk Berkalp'e rekor ceza
158 0
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
63 0
 
Özdil Nami’den Meclise veda
Özdil Nami’den Meclise veda
25 0
Hentbolda şampiyonlar UKÜ ve DAÜ
Hentbolda şampiyonlar UKÜ ve DAÜ
5 0
"Eşi denize girsin diye adam sahil kapattı”
769 0
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
9 0
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
12 0
banner661
banner726

Maliye Bakanlığı ile sendikalar ek mesai ödemeleri konusunda uzlaştı

banner476

banner714
Maliye Bakanlığı ile sendikalar ek mesai ödemeleri konusunda uzlaştı
banner721
Maliye Bakanlığı, “ödenmemiş ek mesailerin ödemesinin takvimlendirilmesi” konusunda sendikalarla mutabakata varıldığını açıkladı. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda yetkili; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. 
Ek mesai konusunun ele alındığı toplantıda, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.
Açıklamada, “toplantıda, ödenmemiş ek mesailerin ödemesinin takvimlendirilmesi konusunda sendikalarla mutabakata varıldı” denildi. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.