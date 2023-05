Maliye Bakanlığı ile Kamu-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde, toplu iş sözleşmesine, Maliye Bakanı Alişan Şan ile Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu

Maliye Bakanlığı ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında, iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde, toplu iş sözleşmesine, Maliye Bakanı Alişan Şan ile Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu.

İmza töreninde Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü ve Karma İşçi Komitesi Başkanı Yusuf Ersoy ile Kamu-İş İcra Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

-Şan

İmza töreninde konuşan Maliye Bakanı Alişan Şan, uzun bir çalışma ve müzakere sonucunda kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinin bugün imzalanarak hayat bulduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Maliye Bakanı Şan, göreve geldiği günden bu yana sorunlara daima samimiyetle çözüm üretmek için çalıştıklarını, Başbakan Ünal Üstel’den almış oldukları talimatla da her zaman ve her konuda, halkın tüm kesimlerine uzlaşmacı tavır sergilediklerini, yaratmaya çalıştıkları şeyin, istişare ve diyalog olduğunu belirterek, bugün imzalanan toplu iş sözleşmesinin de bunun bir örneği olduğunu kaydetti.

Şan; “İstişare ve niyet çok önemli. Bu iki unsur masada olduğu sürece her zorluğun aşılacağına, her problemin çözüleceğine inancım çok büyük” dedi.

Önceliklerinin çalışanları korumak olduğunu ifade eden Maliye Bakanı Alişan Şan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Mutlu çalışan varsa, verimli iş yeri vardır. Bu nedenle ben uzlaşı ile tamamlanıp imzalanan toplu iş sözleşmesinin bu bağlamda çalışanları mutlu edeceğine ve çalıştıkları kurumdaki verimi artıracağı inancındayım. Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu başta olmak üzere, bakanlık ve sendika yetkililerine, emek veren herkese teşekkür ediyor, toplu iş sözleşmesinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, toplu iş sözleşmesinin seviyeli, uzlaşı kültürünün hâkim olduğu, uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda, hem devletin, hem de devlet işçisinin memnun olacağı bir şekilde hazırlandığını belirtti.

Serdaroğlu, “Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’e, Maliye Bakanımız Alişan Şan’a, bu süreçte Kamu-İş yönetimi ile birlikte müzakereyi sürdüren Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü ve Karma İşçi Komitesi Başkanı Yusuf Ersoy’a teşekkürlerimizi bir borç biliriz” dedi.

Bugün uzlaşma ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin örnek teşkil etmesi gerektiğine işaret eden Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Niyet iyi olduktan sonra sorunlar, diyalog yolu ile de çözülebilir. Bilinçli sendikacılığı ön plana atmamız lazım ki, bu hem siyasilere, hem de sendikacılara örnek olsun. Bugün bunun en güzel örneğini yaşıyoruz.”

Konuşmaların ardından, toplu iş sözleşmesine, Maliye Bakanı Alişan Şan ile Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu.