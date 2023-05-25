DAÜ, 2023 SCImago Institution Rankings sıralamasında 4’üncü oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) SCImago Institution Rankings (SIR) tarafından Scopus veri tabanı baz alınarak dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı 2023 Dünya Üniversiteler Genel Sıralaması’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1’inci ve Kıbrıs Adası genelinin ise en iyi 4’üncü üniversitesi olduğunu açıkladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DAÜ SIR 2023 Dünya Üniversiteler Alan Sıralaması’nda kimya ve matematik alanlarında Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi olurken, mühendislik alt alanı olan uzay mühendisliği bilimi alanında listeye Kıbrıs adası genelinde girme başarısını gösteren tek üniversite oldu. Öte yandan DAÜ, tıp alanı alt başlığı olan halk sağlığı, çevresel ve mesleki sağlık alanında ise Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi olarak açıklandı. DAÜ, Sosyal Bilimler alanında KKTC’nin en iyi, Kıbrıs Adası’nın ise en iyi ikinci üniversitesi oldu. DAÜ ayrıca mimarlık alanında KKTC’den listeye giren tek üniversite olurken, Kıbrıs Adası genelinde 2’nci sırada yer aldı.

DAÜ; tarım ve biyolojik bilimler alanında KKTC’de 1’inci, Kıbrıs genelinde 2’nci; bu alanın alt başlığı olan gıda biliminde de KKTC’nin en iyi, Kıbrıs adası genelinin ise en iyi 2’nci üniversitesi oldu. İşletme, yönetim ve muhasebe alanında KKTC’de 1’inci, Kıbrıs adası genelinde 2’nci sırada yer alan DAÜ, mühendislik alanında KKTC’de 1’inci, Kıbrıs adası genelinde 3’üncü sırayı elde etme başarısını gösterdi. DAÜ, bina ve inşaat alanında KKTC’de 1’inci, Kıbrıs adası genelinde ise 3’üncü sırada yer aldı. İnşaat ve yapı mühendisliği alanında KKTC 1’incisi, Kıbrıs adası genelinde 3’üncü en iyi üniversite olan DAÜ, makine mühendisliği alanında listeye KKTC’den giren tek üniversite olurken, bu alanda Kıbrıs Adası genelinde 4’üncü sırada yer aldı.

