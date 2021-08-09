Maliye Bakanı Oğuz Ankara'ya gidiyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bir takım temas ve çalışma ziyaretleri için bugün Ankara’ya gidiyor. Ziyarette kapsamında TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek olan Bakan Oğuz'a bu görüşmede KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay ile Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği Başkanı Olgun Önay, Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur eşlik edecek.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la da görüşecek olan Bakan Oğuz, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Oğuz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmesi beklenmekte.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Müsteşarı (Genel Koordinatör) Özdemir Kalkanlı ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik edecek.

Bakan Oğuz Çarşamba akşamı adaya dönecek.

