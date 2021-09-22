Lokomotif sektörlerin gelirleri dibe vurdu

KKTC İstatistik Kurumu 2018-2020 Ödemeler Dengesi’ni açıkladı. Pandeminin etkileri, lokomotif sektörlerden olan turizm rakamlarında çok ağır şekilde hissedildi. Turizm gelirleri, 2019 yılında 954.5 milyon dolar iken, 2020 yılında yüzde 82.7’lik azalışla 165.4 milyon dolara geriledi

2020 yılında turizm gelirlerinde yüzde 82.7, yüksek öğretim gelirlerinde de yüzde 36.1 oranında düşüş olduKKTC İstatistik Kurumu 2018-2020 Ödemeler Dengesi’ni açıkladı.Kurumun internet sitesinde yayımlanan bilgiler ışığında, 2019 yılında 82.5 milyon ABD doları olan ihracat rakamı, 2020 yılında % 29 artarak 106.4 milyon dolara yükseldi.İthalat rakamı 2020’de bir önceki yıla göre % 17.4 azalarak 1,319.6 milyon dolar seviyesine geriledi.2019 yılında 1,515.4 milyon ABD doları olan dış ticaret açığı, 2020 yılında % 19.9 azalarak 1,213.2 milyon dolara geriledi.2019’da 82.5 milyon ABD Doları olan ihracat rakamı, 2020 yılında %29.0 oranında artarak 106.4 milyon ABD Dolarına yükseldi.2019’da 1 milyar 597.9 milyon ABD Doları olan ithalat rakamı, 2020 yılında %17.4 azalarak 1 milyar 319.6 milyon dolar seviyesine geriledi.Böylece; 2019’da 1 milyar 515.4 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2020’de %19.9 azalarak 1 milyar 213.2 milyon dolar seviyesine indi.2019 yılında 1 milyar 680.4 milyon dolar olan dış ticaret hacmi, 2020 yılında %15.1 azalarak 1,426.0 milyon ABD Doları seviyesine geriledi.2019 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %5.2 iken, 2020 yılında %8.1 olarak gerçekleşti.İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 8’E YÜKSELDİ2019 yılında 1,680.4 milyon dolar olan dış ticaret hacmi, 2020 yılında % 15.1 azalarak 1,426.0 milyon ABD doları seviyesine geriledi.2019 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 5.2 iken, 2020 yılında % 8.1 olarak gerçekleşti.Pandeminin etkileri lokomotif sektörlerden olan turizm rakamlarında çok ağır bir şekilde hissedildi.Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan turizm (net) kalemi 2019 yılında 954.5 milyon dolar iken, 2020 yılında % 82.7’lik azalışla 165.4 milyon dolara geriledi.Görünmeyen İşlemler içerisinde Diğer Görünmeyenler (net) kalemi ise 2019 yılında 782.3 milyon dolardan % 14.5’lik azalışla 668.5 milyon dolara indi.Diğer Görünmeyenler içerisinde ağırlıklı bir yeri olan Yükseköğretim (net) 2019 yılında 601.2 milyon dolar iken, 2020 yılında % 36.1 düşüş ile 384. Milyon dolara geriledi.Diğer Görünmeyenler içerisinde yer alan TC Yardımları; 2019 yılında 101.9 milyon ABD doları iken, 2020 yılında önceki yıla göre % 47.7 oranında artarak 150.5 milyon dolara yükseldi.Bu gelişmeler sonucunda; 2019 yılında 1,736.8 milyon ABD doları olan Görünmeyen İşlemler Dengesi, 2020 yılında 833.9 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.Dış Ticaret ve Görünmeyen İşlemler Dengesinde gerçekleşen gelişmeler sonucunda; Cari İşlemler Dengesi, 2019 yılında 221.3 milyon ABD doları fazla verirken, 2020 yılında 379.3 milyon ABD doları açık verdi.2020 yılında Sermaye hareketleri ise şöyle gerçekleşti:Sermaye Hareketleri içerisinde yer alan TC Kredileri; 2020 yılında 80.3 milyon ABD doları oldu.Sermaye Hareketleri içerisinde yer alan Diğer Sermaye Hareketleri (net); 2019 yılında 154.9 milyon dolardan 2020 yılında 558.9 milyon dolara yükseldi.Sermaye Hareketleri Dengesi; 2019 yılında 154.9 milyon iken, 2020 yılında 639.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.Cari İşlemler Dengesi ve Sermaye Hareketleri Dengesindeki bu gelişmelere bağlı olarak; Genel Denge, 2019 yılında 376.2 milyon ABD Doları iken, 2020yılında 259.9 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.Döviz rezervlerinde 2019 yılında 290.3 milyon ABD Dolarlık, 2020 yılında da 591.9 milyon dolarlık artış görüldü.