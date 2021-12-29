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Kuruyemiş fiyatları el yakıyor

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Kuruyemiş, dar gelirli için lüks oldu. Fildişi, badem, fındık ve fıstığın fiyatı altınla yarışır hale geldi

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Kuruyemiş fiyatları el yakıyor
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Kuruyemiş fiyatlarında son dönemde görülen astronomik artış, halkı kuruyemiş tüketiminden uzaklaştırdı.
Fildişi ve antepfıstığı almak hayal oldu. Vatandaşlar, leblebi ve çekirdekle yetiniyor. Üretimin azalması ve dövizdeki dalgalanmaların da etkisiyle kuruyemiş fiyatları son bir yılda yüzde 50–90 arasında zamlandı. Bu zamların etkisiyle halkın kuruyemiş tüketiminden uzaklaştığı görülüyor. Fildişinin kilosu 240 TL civarlarını gördü. Fildişinden sonra en pahalı ürün ise kilosu 190 TL olan Antep Fıstığı. Bademin kilosu 180 TL’den satılırken, fındık ise kilosu 170 TL’den alıcı bekliyor. Özellikle fiyatı artan ürünlerde tüketimin düştüğü öğrenilirken, pahalı ürünler yerine vatandaşların leblebi ve çekirdek almayı tercih ettiği de belirtildi.
 
 
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