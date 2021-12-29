Paylaşım Bakkalı’na bir günde 200 başvuru

LTB’nin, yoksulluk yaşayan Lefkoşalılar için hizmete sunduğu Paylaşım Bakkalı’na başvuru yağdı. Bir günde 200’ün üzerinde gıda desteği başvurusu alındı. LTB Başkanı Harmancı, “Aileler, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldi” açıklamasını yaptı



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Paylaşım Bakkalı aracılığıyla gıda destek başvurularının gelmeye başladığını duyurduğu paylaşımda “İnsanlar ellerindeki parayı yemek yerine ilaca harcamak zorunda kalıyor dünden (önceki günden) bu yana 200’ün üzerinde gıda desteği başvurusu aldık” dedi.

Harmancı’nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

Dün sabah (önceki sabah) saatlerinden itibaren 200’ün üzerinde insanımız gıda desteği başvurusu yapmak üzere Paylaşım Bakkalı (Gıda bankası) için duyurduğumuz numarayı aradı. Arkadaşlarımız büyük bir titizlikle her birine geri dönmeye devam ediyor.

Şu ana kadar alınan detaylı başvuruların bize gösterdikleri:

Dar gelirle ve zor şartlarda da olsa bir şekilde hayatlarını idame ettirmeyi başaran aileler, özellikle son 2 ayda yaşanan enflasyonla birlikte en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldiler.

İşsizlik büyüyor. 2021’in son çeyreği birçok emekçi işini kaybetti, yeni yıla güvencesiz ve umutsuz giriyor.

Sosyal yardımla geçinmeye ve aile geçindirmeye çalışan kadınlar, yaşlılar, hastalar açlıkla boğuşuyor. Tüm bürokratik engelleri aşarak Çalışma Dairesi’nin sunduğu engelli maaşından faydalanabilen özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin durumu da farklı değil. Genel olarak sosyal güvenlik sistemi hem kapsam hem insanca yaşam koşulları sağlama konusunda sınıfta kalıyor.

İnsanlar yemeğe harcayabilecekleri parayı ilaca harcamak zorunda kalıyorlar. Kanser, diyabet, talasamiya, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklarla mücadele eden yurttaşlar, ilaçlarını artık devletten temin edemediklerini, bulabildikleri ilaçları özelden almak zorunda kaldıklarını anlatıyorlar.

Sosyal Yardım kapsamında olmayan yurttaş olmayan ama ülkede olan insanlar tamamen kaderine terk edilmiş durumda, devlet bu insanların dramına kayıtsız, herhangi bir mekanizma geliştirme çabası da görünmüyor.

Tüm bunlar bize gösteriyor ki “Paylaşım Bakkalı” adı altında uygulamaya koyduğumuz Gıda Bankası uygulaması geçirdiğimiz bu acımasız dönemde hayati önemde ve bunu sürdürülebilir kılmak için çok gayret göstermeliyiz.



