banner480
banner69
SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
140 0
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
72 0
 
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
32 0
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
26 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
310 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
29 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
banner460

KTTO’dan üyelerine Gazimağusa esnafına destek çağrısı

banner476

KTTO’dan üyelerine Gazimağusa esnafına destek çağrısı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin online eğitim kararı sebebi ile yarın yapılacak olan Gazimağusa esnafı eylemine tam destek verdiğini açıkladı.
Ticaret Odası’ndan yapılan duyuruda “Bu sebeple tüm Gazimağusa bölgesindeki üyelerimizi, yarın 11:00 – 13:00 arasında dükkanlarını kapatarak eyleme destek olmalarını rica ederiz” açıklaması yapıldı.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.