KTTO’dan üyelerine Gazimağusa esnafına destek çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin online eğitim kararı sebebi ile yarın yapılacak olan Gazimağusa esnafı eylemine tam destek verdiğini açıkladı.

Ticaret Odası’ndan yapılan duyuruda “Bu sebeple tüm Gazimağusa bölgesindeki üyelerimizi, yarın 11:00 – 13:00 arasında dükkanlarını kapatarak eyleme destek olmalarını rica ederiz” açıklaması yapıldı.