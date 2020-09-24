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Orta refüj taşlarına çarpıp devrildi

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Orta refüj taşlarına çarpıp devrildi
Lefkoşa — Girne anayolu üzerinde yaklaşık 1 saat önce meydana gelen kazada biri kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Lefkoşa — Girne anayolu 8-9.km arasında 44 yaşındaki Ahmet KURTOĞLU yönetimindeki SG 792 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasında bulunan orta refiij taşlarına çarpıp sol yan kısmı üzerinde durmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürmekte.
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