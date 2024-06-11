banner913
banner932
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
13 0
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
16 0
 
120 satranççı mücadele etti
120 satranççı mücadele etti
62 0
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
40 0
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
34 0
"Kıbrıs Türkü entrikalarla karşı karşıya"
54 0
Ehliyetlere zam
Ehliyetlere zam
101 0
banner1032

KTSO: “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı'na karşı temkinliyiz”

banner1020

banner974
KTSO: “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı'na karşı temkinliyiz”
banner971
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı”na şartlı “evet” dediklerini ve yasaya temkinli yaklaştıklarını bildirdi.
Odadan yapılan açıklamada, kamuoyunda “Muhaceret Af Yasası” olarak bilindiği ifade edilen “Yabancılar ve Muhaceret Af Yasa Tasarısı”nın bu hali ile yasallaşmasının çok sayıda olumsuzluk doğuracağı görüşü dile getirildi.
Bu nedenle mutlaka değişiklik yapılarak sadece “ön izinle” ülkeye gelen ancak işverenlerinin “kusuru” nedeniyle kaçak duruma düşenleri kapsayacak şekilde son kez olarak düzenlenmesinin en doğrusu olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“İlgili yasanın uygulama süreci boyunca ülkeye ön izinle çalışan getirilmesinin çok özel durumlar ve özellikli iş kolları haricinde sınırlanması gerekmektedir. Yabancılar ve muhaceret konularında af çıkarılması, bir ülkenin çeşitli sebeplerle yasa dışı veya düzensiz olarak ülkede bulunan yabancıların statülerini yasal hale getirmek için aldığı bir tedbirdir. Bunu KTSO olarak anlayışla karşılamaktayız. Ancak söz konusu yasa tasarısı bu hali ile bu amaçtan sapmış durumdadır.
Bu tür af uygulamaları bakımından ülkemizin maalesef inandırıcılığı kalmamıştır. Sürekli olarak ve deyim yerindeyse her yıl benzer af yasaları yaparak, hem gelecekte daha fazla yasa dışı göçü teşvik eden bir algı yaratılarak insanların af umuduyla yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışmalarına yol açacaktır. Ayrıca, yasal sorumluluklarını bir tamam yerine getirenlerle, yasal sorumluluklarını yerine getirmeyenler arasında adaletsizlik hissi yaratarak adalet algısını zayıflatacaktır.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.