"Kriz, panik yapmadan koordinasyon ve iş birliği içinde yönetilmeli"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), krizin, panik yapmadan koordinasyon ve iş birliği içinde yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik krizde alınabilecek önlemler konusunda Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapılmakta olunduğu ve ekonomik örgütlerle birlikte çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Hükümetten hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik faiz destekli kredi programı, üretimde kullanılan elektrik ve LPG’de vergi indirimleri, hammadde ithalatına KDV muafiyeti ve yerelde üretilen temel ürünlerde KDV indirimi gibi eylemelerin hükümet tarafından yürürlüğe konmasının talep edildiği anımsatıldı.

Covid-19 pandemisinin yanı sıra, Türk Lirası’ndaki astronomik değer kaybının üretim girdi maliyetlerini alt üst ettiği, hammadde tedarikinde aksamalara neden olduğu belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının alım gücünün yok olduğu bir ortamda, hükümetin ilgili ekonomik örgütlerle istişare içerisinde ve doğru zamanda radikal kararlar almasına ihtiyaç duyulmakta olunduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sanayi Odası olarak bu süreçte, panik yapmadan, koordinasyon ve işbirliği içerisinde hareket etmemiz gerektiğine inanmaktayız. Geçirdiğimiz bu zor günlerde, halkımızın daha fazla alım gücünün düşmemesi, üretimin devamı ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarda her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğimizi belirtiriz.”