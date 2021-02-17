banner583
banner590
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
12 0
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
52 0
 
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
19 0
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
814 0
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
31 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
27 0
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
41 0
banner529
banner570

Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nden 6 ay taksit ötelemesi

banner476

Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nden kullanılan krediler, 6 ay ileri tarihe ötelendi

Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nden 6 ay taksit ötelemesi
banner601
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu ile birlikte  basın toplantısı düzenleyerek, Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nden kullanılan kredilerin altı ay ileri tarihe ötelendiği duyurdu.
Arıklı, özellikle bu kritik dönemde, pandemi sürecinde ricalarını kırmadan altı aylık öteleme yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Umarım ki bu yaptıklarınız diğer kooperatiflere ve belki de bankalara sirayet eder ve faiz yükü altında ezilen insanlarımız bu dönemde biraz da olsa rahatlar” dedi. 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.