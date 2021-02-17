Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nden 6 ay taksit ötelemesi

Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nden kullanılan krediler, 6 ay ileri tarihe ötelendi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nden kullanılan kredilerin altı ay ileri tarihe ötelendiği duyurdu.

Arıklı, özellikle bu kritik dönemde, pandemi sürecinde ricalarını kırmadan altı aylık öteleme yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Umarım ki bu yaptıklarınız diğer kooperatiflere ve belki de bankalara sirayet eder ve faiz yükü altında ezilen insanlarımız bu dönemde biraz da olsa rahatlar” dedi.

