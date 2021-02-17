Özel sektöre kredi imkanı

Bakanlar Kurulu, özel sektöre destek için 1000 küçük esnafa 100 milyon TL kredi ve 20 milyon TL’lik kira yardımı için protokol hazırladı

Başbakan Ersan Saner, bakanlıklar ve bağlı kuruluşların bütçelerinden yüzde 10’a kadar tasarruf yapılacağını açıkladı.

Saner, bin küçük esnafa 100 milyon TL kredi ve 20 milyon TL kira desteği verilmesi için bankaların pazartesinden itibaren başvuru kabul edeceğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu’nun 6 saati aşkın süren toplantısından sonra alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nun bugün rutin toplantısını gerçekleştirdiğini ve rutin kararlar aldığını kaydetti.

Saner, Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında yapılan değişiklik yasa tasarısı ile belediyelere denetim yetkisi verilmesi konusunda karar üretildiğini dile getirdi.

Saner ayrıca, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın ülkede uzun zamandır ihtiyaç duyulan Atık Yönetim Tüzüğü’nün de geçirilerek onaylandığını kaydetti.

Saner, tüzüğün atıkların oluşumundan çevre ve insan sağlığına zarar vermeden işletmelerin yapılması ve atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım gibi yollar ve doğal kaynakların kullanımın azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

YÜZDE 10’A KADAR TASARRUF TEDBİR KARARI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların kendi bütçelerinden yüzde 10’a kadar tasarruf yapmaları konusunda da tedbir kararı ürettiklerini söyledi.

Geçen günlerde açıkladıkları gibi reel sektöre destek vermek adına küçük esnafa 100 milyon TL kredi ve bunun yanında 20 milyon TL kira kredi desteği verilmesiyle ilgili olarak Merkez Bankası Başkanı hem de Bankalar Birliği’yle görüştüklerini dile getiren Saner, bugün itibarıyla tüm bankalarla Merkez Bankası’nın bir protokol imzalayarak 100 milyonluk kredinin küçük işletmelere (reel sektöre) ve 20 milyon kira yardımının da aynı şekilde verilebilmesi için çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Pazartesi gününden itibaren tüm reel sektörün bu kredilerden yararlanmak için bütün bankalara başvuru yapabileceğini söyleyen Başbakan Saner, reel sektörün daha önce kullandığı ve 3 bin 250 işletmeye verilen 1 milyar 150 milyon TL’lik kredinin 750 milyon TL’sinin de geri ödemesinin Ekim 2021’den itibaren geçekleşeceğinden bu konuda herhangi bir işlem yapmaya gerek duymadıklarını belirtti.

Ancak 400 milyon TL’lik kısmın ödemelerinin Kasım ayından itibaren başlamış bulunduğunu ve bu konuda sıkıntıya düşen herhangi bir esnafın olması halinde taksitlerin ötelenmesi için bankalara başvurabileceklerini dile getiren Saner, bunların ödenmesi için gerekli yardımın kendilerine bankalar tarafından sağlanacağını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, ana muhalefet başkanının yaptığı açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını belirterek, kredi garanti fonundan faiz destekli olarak kullanılan kredilerin taksitlerini ödemekte zorlananların işletmelerin kredilerinin yüksek faizle yapılandırılması diye bir şeyin asla söz konusu olmadığını vurguladı.

Bu kapsamdaki kredi taksitlerini ödemekte zorlanan işletmelerin kredileri, mevcut kredi faizleri ile yani almış oldukları dönemdeki kredi faizleriyle yapılandırılacağını vurgulayan Saner, “Bunun altını önemle çizmek istiyorum. Çünkü bu çok yanlış şekilde kamuoyuyla paylaşılmıştır.” dedi.

Başbakan Ersan Saner, borçların yeniden yapılandırılması konusunda ise diğer kredi kullananlar için pul vergisi, ipotek devrinin bedelsiz olarak bankaları tarafından yapılacağını dile getirdi ve kendi sözleşmelerinde borcu erken kapatma seçeneği olması halinde erken kapatma komisyonunun devlet tarafından binde 5’e indirildiğini açıkladı.

“BANKALAR UZUN SÜRE SABİT FAİZLE BORÇ VERMEYE YANAŞMADI”

Maliye’nin faiz oranı düşükken borçlanmadığı, şimdi yükselince borçlandığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Saner, bunun gerçekle hiçbir alakası olmadığını ifade etti. Başbakan Saner, yerel bankaların sabit faiz ile uzun süre borç vermeye yanaşmadığını, kendilerinin de 500 milyonluk bir borçlanma ihtiyaçları olduğunu ama bunu hemen alıp ödemeleri yapacakları gibi bir durum olmadığını, Maliye’de eksik kalan limitlerin tamamlanması için bu rakamın kullanılacağını kaydetti.

Başbakan Saner, Maliye’nin de sabit faizle uzun vadeli borçlanması için gerekli adımları atacaklarını belirterek, bu borçlanmanın devletin borçlanması olacağı için reel sektöre bir çağrı daha yapmak istediğini söyledi.

Saner, “Bizler bin kişi olarak tanımladığımız ve 100 milyon TL kredi tutarındaki vereceğimiz küçük esnafa rahatlatma adına kullanacağımız kredimiz ve bunun akabinde ilk kez uygulayacağımız 20 milyon TL’lik kira desteğimizin yanında ihtiyaç olması halinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile 2021 Mali İşbirliği Protokolü’nün henüz imzalanmadığını ama bu protokol imzalanırken de Covid-19 paketine destek olarak bu kredilerin de ihtiyaç olması durumunda tarafımızdan artırılacağının garantisini de bugünden bildirmek istiyorum.” dedi.

Bunun yanında mevcut kredi garanti fonu destekli borç kullanan vatandaşların da sıkıntıya düşmesi halinde mevcut borçlarının yüzde 20’sini aşmayacak şekilde tekrardan kullanabilmesi adına çalışmaların sürdüğünü fakat en son kararın 2021 mali protokolün imzalandıktan sonra netleşeceğini söyleyen Saner, 100 milyon TL’lik kaynağın bir o kadar daha artırılması için gerekli çalışma yapıldığını ve reel sektörün güveninin sarsılmaması için de her türlü imkanı seferber edeceklerini kaydetti.

