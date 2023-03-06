Kredi kartı borcunda rekora ulaştık

Ekonomi bozuldukça vatandaş kredi kartına yükleniyor. 2022 yılında vatandaşın kredi kartı borçları %75 oranında arttı. Kart borçlarının %2.4’ü ödenemediği için mahkemelik olurken, tahsili gecikmiş alacaklar 41,6 milyon TL düzeyinde açıklandı

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, vatandaşın kredi kartı borçları 2022 yılında %74.90 oranında büyüdü. Aralık 2021’de 1 milyar 004 milyon 636 bin TL düzeyinde olan kredi kartı borçları Aralık 2022 sonunda 1 milyar 757 milyon 086 bin TL ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. Aralık 2021’de tarihte ilk kez 1 milyar sınırını aşan kart borçları, tüm yıl boyunca artışını hız vermeden sürdürdü. Özellikle Mayıs’taki %9.4 ile Ağustos’taki %9.3 oranlarındaki artışlar dikkati çekti.

MAHKEMELİK BORÇLAR %3.3 ARTTI…

Öte yandan, Merkez Bankası Risk Merkezi verileri kredi kartı borçlarındaki tahsili gecikmiş alacakların (TGA) uzun bir süredir aylık bazda 40 milyon ile 42 milyon TL arasında değiştiğini gösteriyor. Aralık 2022’deki kredi kartı borçlarının 41 milyon 602 bin TL’lik kısmını ödenemeyen borçlar (mahkemelik borçlar-TGA) oluşturuyor. TGA’nın 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %3.26 oranında arttığı hesaplandı. TGA, tüm kredi kartı borçlarının %2.37’sine denk geliyor.

VATANDAŞ KREDİ KARTINA YÜKLENİYOR…

Ülkede ekonomi bozuldukça vatandaşlar ödeme sıkıntılarını aşmak amacıyla kredi kartlarına daha sık başvururken, bu durum kredi kartı borçlarının büyümesini beraberinde getiriyor. KKTC ekonomisindeki kriz ortamı ve Türk Lirası’nın ağır değer kayıpları, vatandaşların gelirinin her geçen gün daha da azalmasına neden olurken bireysel borçlar gibi kredi kartı borçları da hızla yükseliyor.

