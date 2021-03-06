KKTC için markalaşma çalışması

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’ye geldi. Pekcan, finansmana ve uluslararası pazarlara erişim, markalaşma gibi alanlara yönelik çalışmalara başladıklarını bildirdi

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan günübirlik çalışma ziyareti için beraberindeki bir heyetle dün saat 11.30’da KKTC’ye geldi.

Konuk Bakan Ruhsar Pekcan’ın heyetinde TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu TESK Başkanı Pendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, MÜSİAD Başkanı Abdurrrahman Kaan ve TMB Başkanı Mithat Yenigün bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve heyetini kabul etti.

Kıbrıs’ta geçmişten bugüne birçok aşamalardan geçildiğini söyleyen Tatar, Türkiye’nin her alanda desteği ve yol göstericiliğiyle çok mesafeler kat edildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan daher alanda KKTC’nin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC’nin ürünlerinin uluslararası pazarlara sorunsuz ulaştırılmasına yönelik adımları değerlendireceklerini söyleyen Pekcan, Türkiye’de ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve sivil toplum örgütünün KKTC’de de temsilcilikleri bulunduğunu anımsattı.

İhracatın geliştirilmesi ve ürünlerin uluslararası alanda tanıtılması yönünde çalışılmalar yapılabileceğini söyleyen Pekcan, finansmana ve uluslararası pazarlara erişim, markalaşma gibi alanlara yönelik çalışmalara başladıklarını bu konularla ilgili temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

KKTC’nin kalkınması yönünde çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını dile getiren Pekcan, KKTC’nin genç nüfusu, coğrafi konumu, tarıma elverişli bir ülke oluşunun artılarına değindi.

Pekcan, bilişim, sağlık turizmi, enerji gibi alanlarda ortak çalışmalar yapılacağını, katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

SANER’E ZİYARET

Başbakan Ersan Saner de, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC’yi ekonomik olarak ileriye taşımak hedefinde olduklarını söyleyen Saner, dünya ile rekabet edebilir bir noktaya ulaşmak istediklerini kaydetti.

Pekcan da, KKTC ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme, yatırımların ve ürün çeşitliliğinin artırılmasının sağlanması ve ürünlerin sorunsuz ihracatına yönelik çalışma başlattıkların belirtti.

İş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile görüşmeler yaprak, fikirlerini aldıklarını dile getiren Pekcan, çalışmaları tamamlayıp rapor sunacaklarını ifade etti.

Bilişim, yenilenebilir enerji, organik gıda gibi alanlarda neler yapılabileceğini araştıracaklarını söyleyen Pekcan, Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşmasının yürürlüğe girmesinin önemine değindi.

