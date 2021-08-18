Kıbrıs Türk Ticaret Odası Olağan Genel Kurulu’nu, 28 Ağustos'ta gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 58. Olağan Genel Kurulu’nu, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşuyla başlayacak genel kurul, Başkanlık Divanı’nın oluşumu, gelen mesajların okunması, oda başkanının konuşması, protokol konuşmaları, 57. Çalışma Döneminin Faaliyet ve Mali Raporlarının takdimi ve aklanması ve oda murakıbının tayiniyle devam edecek. Genel Kurul, dilek ve temennilerin sunulmasıyla tamamlanacak.

Genel Kurul, COVID-19 salgını önlemlerine uygun olarak sadece oda üyelerinin katılımıyla, konuksuz yapılacak.

Protokol konuşmaları, önceden kaydedilecek video ile gerçekleştirilecek, Genel Kurul toplantısı odanın Facebook sayfasından canlı paylaşılacak.