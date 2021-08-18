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Filenin Sultanları iddialı

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Ay-Yıldızlılar, son ikinci olarak katılacağı Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’nda bugün 20.30’da Romanya ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları iddialı
 

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. 32. kez gerçekleştirilecek organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. “Filenin Sultanları”, yer aldığı D Grubu'ndaki ilk maçını bugün saat 20.30'da Romanya ile oynayacak. Ay-Yıldızlılar, 20 Ağustos'ta Ukrayna, 22 Ağustos'ta İsveç ve 23 Ağustos'ta Finlandiya ve 24 Ağustos'ta Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İKİ İKİNCİLİĞİMİZ VAR

TURNUVADA 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları 4 Eylül'de oynanacak. Türkiye 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.

KAPTAN DÜNDAR’DAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

VOLEYBOL Milli Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, şampiyona öncesi iddialı konuştu. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, “2019'da güzel bir şampiyona yaşadık ve ikinci olduk. Tüm Türkiye'yi arkamızdan sürükledik. Bu şampiyonada da madalya almak istiyoruz” dedi.

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