Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Bursa ve İstanbul’da temaslarda bulunuyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle çeşitli temaslarda bulunmak için İstanbul’a gitti.

Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, ziyaret programı kapsamında önce Bursa’ya giden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya geldi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Deniz, Bursa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş dünyası arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Aynı gün Durmazlar Raylı Sistemler Fabrikasına ziyarette bulunan Oda Başkanı Deniz, beraberindeki heyetle raylı sistemler hakkında bilgi aldı ve fabrikayı gezdi.

Ardından Burulaş Bursa Ulaşım toplu taşıma işletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.yi ziyaret eden heyet, toplu taşıma işletmeciliği konusunda bilgi aldı.

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası daveti ile iftara da katılan heyet, temaslarını İstanbul’da sürdürecek.

Oda Başkanı Turgay Deniz’e Başkan Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu üyeleri Omaç Cin, Alp Cengiz Alp, Yüksel Akay, Meclis Üyesi Ahmet Karavelioğlu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Yönetim Sekreteri Eda Konuralp, Medya ve İletişim Sorumlusu Gizem Davulcu eşlik etti.