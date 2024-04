Kıbrıs Kapital Sigorta 2023'te hedeflerini aştı

Kıbrıs Kapital Sigorta’nın 2023 yılı başında koyduğu hedefleri aşarak büyük bir başarıya imza atarken, Kıbrıs Kapital Sigorta 2023 yılında en çok vergi ödeyen ve en çok prim üreten yerel sigorta şirketi oldu

Kapital Group tarafından Tekin Arhun imzali yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Kapital Sigorta’nın 2023 yılı başında koyduğu hedefleri aşarak büyük bir başarıya imza attığını, 2014 yılı Aralık ayında büyük bir heyecan ile kurduğu, 7 yıl gibi kısa bir sürede Kıbrıs Kapital Sigorta Ltd. olarak ülke ekonomisine ve gelişimine yaptığı katkının gururunu yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Kapital Sigorta Ltd’nin bir önceki yıla oranla poliçe üretim sayısında dikkate değer bir artış gösterdiğinin altını çizen Tekin Arhun, 2023 yılında rekor tazeleyerek 63.000 adet poliçe üretildiğini ayrıca 300,000,000 TL(üç yüz milyon) prim üreterek yerel sigorta şirketleri arasında birinci sırayı koruduklarını bu başarının kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Tüm şirketlerinin her yıl yeni bir başarıya imza attığını belirten Tekin Arhun, Kapital Group’un ülke genelinde altı ana dalda faaliyet gösterdiğini, yaklaşık 500 kişilik personel sayısına ulaşarak büyümeye her geçen gün devam ettiğini belirtti. Kapital Group iştiraklerinin ayrıca bir çok iş paydaşı olduğu ve işbirliği yapılan çözüm ortaklarıyla birlikte 2000 çalışan sayısına ulaşan bir yapıya kavuşmanın gururunu bugün sizlere basın yolu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Arhun açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Kıbrıs Kapital Sigorta, acentelerimizle olan işbirliğimizin önemini ve halkımızın Kapital Group’a olan güvenini her zaman vurguluyoruz. Sizler, şirketimizin en değerli varlıklarısınız. Sizler olmadan, başarı hikayelerimiz olmazdı. Ancak, birlikte hareket ettiğimizde, sadece başarıya ulaşmakla kalmıyor, ülke ekonomisi için de büyük bir ivme yaratıyoruz.

Acentelerimiz, sadece iş ortaklarımız değil, aynı zamanda sigorta sektörünün geleceğini inşa eden ortaklarımızdır. Sizler, her gün müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara en iyi çözümleri sunuyorsunuz. Bu, bizim için sadece bir iş değil, bir misyon ve sorumluluktur.

Sonuç olarak, biz bir ekibiz. Birlikte çalışarak, birlikte büyüyeceğiz. Bu yolda bizimle olan her bir paydaşımıza ve halkımıza teşekkür ediyor, birlikte daha nice başarılara imza atacağımızı bilmelerini istiyorum.

“KAPİTAL SİGORTA OLARAK 2022’DE DE OLDUĞU GİBİ 2023 YILINDA DA EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN ŞİRKET OLARAK SEKTÖRDE LİDER POZİSYONUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ”

2023 yılında da ülke ekonomisine büyük katkı sağladık. 2023 yılı için Group olarak toplam 250,000,000 TL (iki yüz elli milyon)‘nin üzerinde vergi öderken (BSİV , STOPAJ dahil) sadece sigorta şirketimiz için ise yaklaşık 32,000,000 TL ( BSİV ,STOPAJ dahil ) vergi ödeyerek yine şampiyonuz. KKTC’de toplam 34 sigorta şirketi faaliyet göstermekte lakin Lider biziz.

“2023 YILINDA KURUMSALLAŞMA YÖNÜNDE DE ADIMLAR ATTIK”

Kıbrıs Kapital Sigorta’nın şirket içi kurumsal yapısını düzenleme yönünde de 2023 yılında ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Arhun, K.Kapital Sigorta Ltd Genel Müdürü Kutlu Yorucu’nun idaresinde şirketin büyümesi ile birlikte İç Denetim biriminin oluşturulduğunu ve İç Denetim Müdürlüğü’ne Evrim Hınçal’ın, Pazarlama ve Acenetelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na Ömer Telek’in, Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na Derya Şimşek’in, hasardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına ise Hakan Eminoğlu’nun getirildiğini açıkladı. Acenteler operasyonu hizmet kalitesini yüksek bir yapıya kavuşturarak, Poliçe Üretim Operasyon Sorumlusu olarak da Sıla Beren’in atandığını ifade etti.

Arhun, faaliyet gösterdiğimiz her dalda, her zaman başta toplumumuz olmak üzere tüm müşterilerimize en iyi ve en doğru hizmeti sunmayı kendimize ilke edindik diyerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Sigorta nedir? Neden önemlidir? Bir iş yeri sigorta yapılırken risk analizinin önemi ve sigorta şirketlerinde Risk Mühendisi neden bulunmalıdır? soruları önemlidir ve biz bunları sektörel anlamda cevaplandırmayı 2024 yılında kendimize hedef koyduk. Toplumumuzu bilgilendirmenin ne kadar önemli olduğu da son dönemlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır.



“SİGORTANIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HALKIMIZA HATIRLATMAK İSTİYORUM”

Ülkemizde yaşanan trafik kaza haberleri, iş adamlarımızın ülke ekonomisine ,gelişimine ve milli servete katkı sağlayarak kurdukları işyerlerinde çıkan yangınlar ve iklim değişikliği ile oluşan sel ve buna bağlı olası zararları üzüntü ile karşılıyorum. Oluşan zararları azamiye indirmek için sigortanın önemini bu vesile ile tüm halkımıza birkez daha hatırlatmak isterim. Evimizi , işyerimizi , aracımızı asla sigortasız bırakmayalım ve değerinde sigortalayalım.

Sigortanın hayati bir konu olduğunu, bilgilendirici eğitimler düzenleyerek veya düzenlenecek panellerde de yer alarak en iyi şekilde toplumumuza anlatmayı görev üstlendiğimizi de bir kez daha halkımızla paylaşmak istiyorum”.