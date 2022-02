Kıbrıs Developments, yeni prestij projesi TERRA’nın inşaatına başlad

Konut sektöründe ödüllü prestij projeler hayata geçiren Kıbrıs Developments, TERRA ile birlikte sektördeki çıtayı daha da yükseltecek. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile sektörde uzun yıllardır fark yaratan Kıbrıs Developments, TERRA projesinde Dünya Bankası grubu üyesi IFC girişimi olan EDGE Yeşil Bina Programını uygulayacak

Blue Way Group bünyesinde 37 yıllık deneyimi ile konut sektörüne yön veren, ödüllü marka projeler hayata geçirerek Alsancak bölgesinde katma değer yaratan Kıbrıs Developments, yeni projesi TERRA’nın inşaatına başladı.



Kıbrıs Developments’in, 2021 yılının Kasım ayında lansmanını gerçekleştirdiği, geçtiğimiz günlerde de inşaatına başladığı TERRA projesi, yine grup şirketlerinden ÇağYap tarafından inşa edilecek. TERRA; Girne’ye bağlı Alsancak ve Yeşiltepe’yi birbirine bağlayan noktada, eşsiz bir manzaraya sahip konumunun yanı sıra proje konsepti, peyzaj, iç mimari yaklaşımı ve yapı kalitesi ile birlikte sektördeki çıtayı daha da yükseltecek. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile sektörde uzun yıllardır fark yaratan Kıbrıs Developments, TERRA projesinde Dünya Bankası grubu üyesi IFC girişimi olan EDGE Yeşil Bina Programını uygulayacak.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, pandemi ile birlikte yaşam alanlarına dair oluşan farkındalık ve gelişen ihtiyaçlar dikkate alınarak, titiz bir tasarım ve planlama süreci ile projelendirilen TERRA’da konutların tesliminin, lansmanda belirtilen tarihten 9 ay erkene çekilerek Eylül 2023’te gerçekleştirileceğini belirtti.





Özbirim, projelerinin kültürel ve çevresel dokuya uyumunun yanı sıra, şirketlerinin sürdürülebilirlik prensipleri ile örtüşmesine, ayrıca konut sahipleri açısından kazançlı yatırımlar olmasına özen gösterdiklerini belirterek “Kıbrıs Developments, bugün Gayrimenkul Geliştirici’den (Real Estate Developer) ziyade Destinasyon Geliştirici (Destination Developer) konumunda bir şirket haline gelmiştir. Projelerimizi hayata geçirdiğimiz Batı Girne/Alsancak bölgesinin marka değerini artırmaya katkı sağlayacak projelere imza atıyor, tanıtımlarımızda bölgenin avantajlarına, doğal ve kültürel güzelliklerine yer veriyoruz. Yanı sıra, güçlü ekibimizin etkin katılımı ile her ayrıntının düşünüldüğü marka projelerimiz sektöre de ışık tutuyor. Tarihi, kültürel değerlerimize bağlılığımız, çevre duyarlılığımızın yanı sıra yenilikçi bir yaklaşımla, gelişmeye ve üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Harper Özbirim TERRA projesinin yaratılış süreci ve konseptine ilişkin şunları söyledi: “Toprakla olan ilişki, insanın toprağa verdiği önem, toprağın hayatımızdaki yerini sorgulayarak projeyi tasarlamaya başladık. TERRA’nın konumlanacağı araziye ilk geldiğim zaman, evlerin topraktan çıkıp organik formlarla yükseldiği ve yaşam alanlarının kendinden oluştuğu gibi bir görsel hayal ettim.

TERRA projesinin mimari anlayışındaki sadelik, yalınlık, bir nevi mükemmellik duygusu oluşturuyor. Mimari dokunun detay ve malzemelerinin doğallığı, taş ve toprağa dokunmamızı sağlayabiliyor. Bu da bizi köklerimize bağlıyor. Dolayısıyla TERRA’nın mimarisine baktığınız zaman dokulu yüzeylerin yanı sıra, tekil malzeme kullanımı ile yaratılan organik köşeler, formlar ve kullanılan doğal malzemeler, projenin mimari lisanının temelini oluşturuyor. İç mimari tasarımında da doğal ton ve malzemelerden oluşan, cömert, bol ışık alan, yorucu detayların olmadığı, zamansız ve evrensel bir iç tasarım yaklaşımı öne çıkıyor.



Kıbrıs Developments’in her projesinde olduğu gibi TERRA’da da bir hikaye, duygu ve bizim içerisine koyduğumuz hisler var. Sadece konut tasarımından değil, sanatın da içine katıldığı çok boyutlu bir projeden bahsediyoruz. Tüm özellikleri ile TERRA, lokasyonunun, doğasının, mimari lisanının getirisinden dolayı çok farklı ve özel bir proje olacak”.

Bugüne kadar hayata geçirdiği marka projeler ile gayrimenkul sektörünün en itibarlı kurumlarından biri olan ve gerek ulusal, gerekse uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan Kıbrıs Developments’in tüm toplu konut projelerinde olduğu gibi TERRA projesi için de İş Bankası tarafından natamam konut kredisi sağlanıyor.

TERRA’da 3 tanesi 4 yatak odalı müstakil havuzlu villa olmak üzere 1+1, 2+1, 3+1 konutlardan oluşan toplam 77 konut inşa edilecek. Zemin katlardaki konutların kendi özel bahçeleri, birinci katlarda bulunan konutların ise kendine ait çatı terasları bulunuyor. Ayrıca spor salonu, jakuzi, çocuk ve yetişkin yüzme havuzları ile birlikte zengin sosyal aktivite alanlarına sahip, yüksek nitelikli bir site olacak.

Kıbrıs Developments’in dijital platformu: VENUS

Kıbrıs Developments, dijital dünyadaki yüzü niteliğinde olan, teknolojik imkanların en üst düzeyde kullanıldığı VENUS adlı dijital deneyim platformu ile yurtdışındaki mevcut ve potansiyel müşterileri için mesafeleri ortadan kaldırarak büyük kolaylık sağlıyor. Platforma erişmek için https://venuskibris.com/ adresi ziyaret edilebilir.