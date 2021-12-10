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Kıb-Tek çareyi borçlanmakta buldu

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Kıb-Tek çareyi borçlanmakta buldu
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Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) akaryakıt ödemelerinde kullanılması amacıyla, iki farklı bankadan toplam 10 milyon Dolar tutarında overdraft limiti kullanılmasına karar verdi. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun aryakıt ödemelerinde kullanılması amacıyla , Yakındoğu Bank Ltd.'den yıllık %3. 95 faiz oranı ile 3.000.000 USD ve K. İktisat Bankası Ltd.'den yıllık %5,50 faiz oranı ile 7.000.000 USD olmak üzere toplam 10.000.000 USD tutarında overdraft limiti kullanılmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Kıb-Tek’in 800 milyon TL’ye yakın borcu olduğunu ve kapsamlı bir kurtarma paketine ihtiyaç duyduğunu söylemişti. KIB-TEK’in son 3 yılda toplam 376 milyon TL zarara uğratıldığını söyleyen Atun, Kurumun hiçbir zaman bu kadar kötü bir durumda olmadığını da ifade etmişti.

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