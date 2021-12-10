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Akçay çınarını kaybetti

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Akçay çınarını kaybetti
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Güzelyurt bölgesi köylerinden Akçay bir çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünün en yaşlı kişisi olan ve herkes tarafından sevilen Zalihe Tekyaprak bugün hayata gözlerini yumdu.
100 yaşında olduğu tahmin edilen Zalihe Tekyaprak'ın naaşı yarın öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecek.
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