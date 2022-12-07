Okyay Sadıkoğlu'na ‘tam destek’ sözü verildi

LTB Bağımsız Belediye Başkan adayı Okyay Sadıkoğlu’nun TMT Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret haberi ofisinden yayımlandığı şekilde aşağıdadır:

"Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Bağımsız Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu, TMT Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ile Sönmezler Ocağı’nı ziyaret etti. Sadıkoğlu, ziyaretlerinde yoğun ilgi ile karşılandı.

Okyay Sadıkoğlu’nun çocuk yaşlardan itibaren ‘milli davanın içinde yoğrulduğunun’ ifade edildiği ziyaretlerde, yerel seçimlerde tüm kesimler tarafından desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Okyay Sadıkoğlu ise gördüğü ilgiye teşekkür ederek, icraatlarından söz etti, Lefkoşa’ya büyük hizmetler yapacağının altını bir kez daha çizdi.

TMT Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ile Sönmezler Ocağı’ndan Sadıkoğlu’na ‘tam destek’ sözü verildi.

İsmail Sadıkoğlu anıldı...

Ziyaretlerde ayrıca Okyay Sadıkoğlu’nun babası, Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetleri geçen, Volkan ve TMT kurucularından olan İsmail Sadıkoğlu da rahmet ve özlemle anıldı"

