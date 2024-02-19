Karip: Asbank son 5 yıldır sektör ortalamasının üzerinde büyümekte

Ülkemizin yerel bankalarından Asbank'ın Genel Müdürü Çağatay Karip'in 2024 yılına dair değerlendirmelerde bulundu.

Karip, Asbank'ın son 5 yıldır sektör ortalamasının üzerinde büyümekte olan aktif, kredi ve mevduat büyüklüğü gelecek yıllarda daha yüksek değerler yaratmak için nitelikli, verimli iş modelleri ile şekillendirdiklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs’ta önümüzdeki 3-5 yıl daha ekonominin dışsal etkenler ve artan talep ile canlı kalacağını tahmin ettiğini ifade etti.

Asbank'ın Genel Müdürü Çağatay Karip'in değerlendirmesi şöyle:

"2023 yılı yaşadığımız en acı tecrübelerden olan deprem felaketinin sonrasında hepimiz için her anlamda motivasyonumuzu kaybettiğimiz bir döneme sahne oldu. Depremin ölçülmesi çok zor olan sosyal ve ekonomik kaybı ile başlayan yılı yüksek enflasyon düşük faiz ve yüksek seviyelerde cari açık ile tamamladık. Dünyada ise merkez bankalarının enflasyonla mücadele için attıkları sıkı para ve maliye politikaları küresel büyümeyi de yavaşlattı. Kuzey Kıbrıs ekonomisi ise geçtiğimiz yıl birçok farklı etken sebebiyle demografik anlamda hatırı sayılır bir genişlemeyi beraberinde belli sektörlerde yüksek aktiviteyi de beraberinde getirdi. Bankacılık sektörü aktiflerini önceki yıllara oranla daha yüksek bir hızda büyütebilme imkanına sahip oldu.

Asbank olarak 2023 yılını sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme üzerine önemli adımları attığımız bir yıl olarak nitelendirebiliriz. Son 5 yıldır sektör ortalamasının üzerinde büyümekte olan aktif, kredi ve mevduat büyüklüğümüzü gelecek yıllarda daha yüksek değerler yaratmak için nitelikli, verimli iş modelleri ile şekillendirdik. Kuzey Kıbrıs’ta önümüzdeki 3-5 yıl daha ekonominin dışsal etkenler ve artan talep ile canlı kalacağını tahmin ediyoruz. İnşaat , turizm, yüksek öğrenim ve toptan gıda/mal ticaret sektörlerinin yanı sıra geleceğimiz için kritik öneme sahip tarım ve hayvancılık için finansman imkanları sunarak sürdürülebilirlik başlığı altında faaliyetlerimizi şekillendirmeye başladık. Yeşil enerji, kadın girişimciler ve dış ticaret ise önceki yıllarda olduğu gibi odak konularımız olmaya devam etti. Finansal bir kurum olmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimiz ile toplumsal görevimizi doğru, verimli şekilde yerine getirmeye gayret ettik. Bu süre içinde müşteri sayımızda kayda değer artışları kaydettik. Geçtiğimiz yıl en iyi yaptığımız işlerin başında öğrenmeye devam etmek geldi. Sektörümüzde ve ülkemizde büyüyen ve öncü bir banka olma yolunda ilerlerken müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek, onları dinlemek uçtan uca çözüm süreçlerini kurmak öncelikli hedeflerimizdendir. 2023 yılında Asbank ile yola çıkan ve yoluna devam eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz".