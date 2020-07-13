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Kamu bankalarının net döviz açık pozisyonu yasal sınırı aştı

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Kamu bankalarının net döviz açık pozisyonu yasal sınırı aştı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:13

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:

  • USD/TRY kuru neredeyse 4 haftadır 6,85-6,86 bandında yatay bir seyir izliyor. Türk insanının adeta nabzını tutan kurun bu kadar hayat belirtisi olmayan bir dönem geçirmesine hiç de alışık değiliz.
  • Otoritelerin döviz alımını caydırmak adına aldığı önlemleri bu platformda çok defa ele aldık. Devamında, kuru tutmanın maliyeti ise hem TCMB rezervlerinde, hem de kamu bankalarının bilançosunda su yüzüne çıkıyor.
  • Yılbaşında 81,2 milyar dolar olan TCMB'nin brüt döviz rezervleri 51,3 milyar dolara gerilerken, kuru savunmak için kamu bankalarının can siperane duruşu, net genel döviz pozisyonunu kırmızı çizgiye dayandırdı.
  • 3 Temmuz ile biten haftada, kamu bankalarının net döviz açık pozisyonu 8,3 milyar dolar olurken, net döviz açığının yasal özkaynaklara oranı da %20,7 seviyesine ulaşarak, mevzuatın gereği yasal sınır olan %20’nin de üzerine yükseldi (bakınız grafik).
  • Mevzuata göre, söz konusu aşım tutarının yasal özkaynaktan düşülmesi ve otoriteye rapor sunulması gerekiyor. Bu bakış açısı ile, kamu bankalarının USD/TRY kuruna verdiği desteğin de (kuru belli bir bantta sabit tutma) azalması gerekiyor.
  • Her ne kadar USD/TRY kuru, ‘bitkisel hayatta’ kalmaya devam etse de, hisse senedi piyasasında düşüş, CDS ve tahvil faizlerinde ise yükseliş eğilimi, geride bıraktığımız haftanın ikinci yarısında hissedildi.
  • Avrupa ve ABD borsalarının haftayı iyimser bir görünüm ile tamamlamasına rağmen, BIST100 endeksinde son 3 günde tepe ve dip seviyesi arasında %6 oranında bir gerileme görülüyor. Hatırlanacağı üzere, Cuma günü borsa cephesinde teknik bir bakış açısı ile son yukarı yönlü ivmelenme öncesinde düşüşe imkan tanıdığımızı belirmiştik (bakınız grafik).
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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