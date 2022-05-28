Taygun’dan Türkiye ikinciliği

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu ve Taygun Artan Özcihan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme yarışlarının ilk gününde 100 metre branşında piste çıktı. Serilerinde birinci olarak finale yükselen atletlerimizden Taygun Türkiye ikincisi olurken, Dünya Gençler Barajı’nı geçti. Yiğitcan Hekimoğlu ise eleme serisinde birinci olarak çıktığı finalde altıncı oldu.
Taygun Türkiye ikinciliğiyle Dünya Gençler Barajı’nı geçti
Türkiye U20 Şampiyonası’nda yer alan Taygun Artan Özcihan, 100 metre eleme serisinde 10.71’lik derecesiyle serisini birinci olarak tamamlayarak finale çıktı. Finalde 10.55 koşan Taygun Türkiye ikincisi oldu. Elemede kendisinin kişisel derecesini geçen Taygun, finalde de kişisel derecesini de geçerken Dünya Gençler Barajı’nı da geçme başarısı gösterdi.
Yiğitcan’dan altıncılık
Bir diğer elit atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, Balkan seçmeleri için ilk günde 100 metre branşında yarıştı. Eleme serisini 10.73’lük derecesi ile birinci olarak tamamlayarak finale yükselen Yiğitcan, finalde de 10.49 koşarak altıncı geldi. Antrenörleri Celal Keleş’in de eşlik ettiği Taygun ve Yiğitcan organizasyonun ikinci günü olan Pazar günü 200 metre branşında yarışacak.
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