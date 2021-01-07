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Sonay ailesinin acı günü

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Sonay ailesinin acı günü
Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf’ın Dimi köyünden olup Alsancak’ta ikamet eden Raziye Sonay hakkın rahmetine kavuştu.
Cenazesi bugün saat 11.00’de kılınan cenaze namazı sonrasında Alsancak Kabristanlığına defnedildi.
Sonay ailesinin ulu çınarı olan Raziye Sonay’ın vefatı ailede ve bölgede üzüntüyle karşılandı.
 
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