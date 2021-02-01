Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dış Ticaret İthalatçı Belgesi ve İhracatçı Belgesinin Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Kararname ile 31 Aralık tarihinde süresi biten ve 31 Ocak’ta geçerliliği biten İthalatçı ve İhracatçı Belgelerinin geçerlilik süresi 1 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kararname ile pandemi sürecinde bürokrasiyi azaltmak ve Ticaret Dairesi’nde oluşacak olası yoğunluğun önüne geçmek ayrıca internet kayıt sisteminin hazırlığının tamamlanmasına olanak sağlamak amaçlanıyor.