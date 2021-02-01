Güney'de kısıtlamalar gevşetiliyor

Güney Kıbrıs'ta üç haftalık karantinanın ardından, alınan kısıtlayıcı önlemlerin azaltılmasına bugünden itibaren başlanÖnlemlerin aşamalı olarak kaldırılmasıyla ilk aşamada kuaförler, berberler, güzellik salonları ve şoför okullarının yeniden faaliyete girecek

Güney Kıbrıs’ta artan korona virüs vakaları ve bunun neden olduğu ölümlerle başa çıkılması için, 10 Ocak tarihinden bu yana uygulanmakta olan üç haftalık karantinanın ardından, alınan kısıtlayıcı önlemlerin azaltılmasına bugünden itibaren başlanacağı haber verildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum kesiminin epidemiyolojik tablosunun bariz iyileşme belirtileri göstermesi, aynı zamanda günlük pozitif vaka oranının kademeli olarak düşmesiyle birlikte, Rum Sağlık Bakanlığına bağlı Danışma Komitesinin de önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmasına yeşil ışık yaktığını ifade etti.

Önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmasıyla ilk aşamada kuaförler, berberler, güzellik salonları ve şoför okullarının yeniden faaliyete gireceğini yazan gazete, bugünden itibaren çalışanların oranının yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkacağını kaydetti.

Bununla birlikte, Rum Sağlık Bakanlığının, kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesinin bugünkü ilk aşaması ışığında, hızlı antijen testleri kullanılmasıyla kontrollerini artırdığını yazan gazete, dün Güney Kıbrıs genelinde 28 bin 364 test yapıldığını ve bunun pandeminin başlangıcından bu yana rekor sayıda test yapılan gün olduğuna işaret etti.

Birinci ve ikinci derece akraba olmak koşuluyla ve iki kişiyi geçmemek şartıyla ev ziyaretlerine izin verildiğini de yazan gazete, öte yandan Rum Sağlık Bakanlığının, kalabalığın engellenmesi için, gerek spor yapılması gerekse başka sebeplerle doğaya çıkılmasını yasakladığını da belirtti.

Önlemlerin azaltılmasının ikinci aşamasının ise 8 Şubat tarihinde başlamasının beklendiğini kaydeden gazete, 8 Şubat’ta yeniden iş başı yapacak olan çalışanlara hızlı test uygulanması programının ise yarın başlayacağını kaydetti.

Gazete, Rum polisinin Güney Kıbrıs genelinde yaptığı kontroller çerçevesinde dün 406 aracın Trodos bölgesine gitmesine izin verilmediğini de belirtti.

Rum kesiminde dün korona virüsünden iki kişinin daha hayatını kaybettiğini aynı zamanda 106 yeni vaka tespit edildiğini de belirten gazete, hayatını kaybedenlerin sayısının 199, toplam vaka sayısının ise 30 bin 876’ya ulaştığını belirtti.

Haberde Rum kesiminde şu an 140 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü ve bunların 50’sinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

FİLAKTU’NUN AÇIKLAMALARI

Haravgi gazetesinde yer alan bir habere göre ise, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu ise açıklamasında, komitenin çalışmalarının uyum içerisinde sürdüğünü söyledi.

Açıklamasında aşılama konusuna da değinerek, aşılamanın ardından ortaya çıkan semptomlar da dahil olmak üzere, aşılama planını tamamlaması için Kıbrıs Türk toplumuna gerekli teknik bilginin sağlandığını dile getiren Filaktu, bu semptomların hem Rum Yönetimine, hem de AB İlaç Dairesine (EM) bildirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Aşı miktarının yalnızca Rum Yönetimi ve buna ek olarak Kıbrıs Türk toplumu için değil, tüm üye devletler için sınırlı olduğunu da dile getiren Filaktu, aşı üretiminde gecikme yaşandığının gözlemlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un komiteyle ilgili olarak kullandığı “iki taraflı” ifadesini de yorumlayan Filaktu, komitenin tek olduğunu ve komite içerisinde hiçbir zaman bu olasılığı kanıtlayabilecek meseleler ortaya çıkmadığını savundu.

Filaktu, hiçbir zaman komiteyi iki ayrı bölüm olarak görmediklerini, komite içerisinde ve özellikle de başkanlar düzeyinde uyum ve çok iyi bir iletişim olduğunu sözlerine ekledi.