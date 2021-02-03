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İşverenler Sendikası, Asgari Ücret Komisyon toplantısına katılmayacak

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İşverenler Sendikası, Asgari Ücret Komisyon toplantısına katılmayacak
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KKTC İşverenler Sendikası, 5 Şubat  Cuma günü yapılması planlanan Asgari Ücret Komisyon toplantısına katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

KKTC İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyesi Metin Arhun, Komisyon Başkanlığına gönderdiği yazıyı basına da dağıtarak, kararlarını paylaştı.

İçinde bulunulan pandemi koşullarından dolayı komisyon üyelerine ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara  duydukları saygının bir göstergesi olarak, sağlık endişesiyle bu kararı aldıklarını ifade eden Arhun, “Sonucu ne olursa olsun, karantina koşullarının ortadan kalkmasından sonra yapılacak bir toplantıya katılma sorumluluğu taşıdığımıza da kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi

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