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İngiltere'den Binance yasağı

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Dünyada en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a İngiltere'den yasak geldi. Binance, Birleşik Krallık'taki operasyonlarını 30 Haziran'dan sonra durduracak. Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego ise, bankasının Bitcoin'i kabul etmeye hazırlandığını söyledi

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İngiltere'den Binance yasağı

İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance'in herhangi bir regüle aktivitede bulunamayacağını bildirdi.

Binance'in gerekli izinlere sahip olmadığını açıklayan FCA, borsanın İngiltere'deki faaliyetlerini durdurmasını istedi ve çarşamba gününe kadar süre tanıdı.

ÜNLÜ MİLYARDERDEN BİTCOİN AÇIKLAMASI

Öte yandan Meksika'nın en zenginlerinden biri olan milyarder yatırımcı Ricardo Salinas Pliego, sahibi olduğu Banco Azteca'nın bankacılık operasyonlarında Bitcoin kullanmaya başlayabileceğini söyledi. Perakende, bankacılık ve yayıncılık sektöründe faaliyet yürüten Pliego 15,8 milyar dolarlık servetiyle şu an Meksika'nın en zengin üçüncü kişisi olarak biliniyor.

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