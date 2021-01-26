IMF, 2021 küresel büyüme tahminini yükseltti

IMF 2021 küresel büyüme beklentisini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e yükseltti. Kuruluş ABD'nin 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 5,1'e çıkardı. Çin'e ilişkin büyüme beklentisi ise sınırlı bir revizyonla yüzde 8,2'den yüzde 8,1'e düşürüldü. Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,2'den yüzde 4,2'ye düşürüldü

Uluslararası Para Fonu (IMF) aşılamanın ve mali teşviklerin verdiği katkının etkisiyle 2021 küresel büyüme beklentisini yükseltti

IMF 2021 küresel büyüme beklentisini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e çıkardı. Kuruluş ABD'nin 2021 büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 5,1'e çıkardı. Çin'e ilişkin büyüme beklentisi ise sınırlı bir revizyonla yüzde 8,2'den yüzde 8,1'e düşürüldü.

Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,2'den yüzde 4,2'ye düşürüldü. Euro Bölgesi ekonomisinin 2022'de yüzde 3,6 büyüyeceği tahmin edildi. Daha önce geçen yıl yüzde 8,3 küçüleceği öngörülen bölge ekonomisinin, 2020'de yüzde 7,2 daraldığı tahminine yer verildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 3,5'e, Fransa'nın yüzde 6'dan yüzde 5,5'e, İtalya'nın yüzde 5,2'den yüzde 3'e ve İspanya'nın yüzde 7,2'den yüzde 5,9'a çekildi. Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,1, Fransa'nın yüzde 4,1, İtalya'nın yüzde 3,6 ve İspanya'nın yüzde 4,7 büyüyeceği öngörüldü.

İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5,9'dan yüzde 4,5'e düşürülürken, 2022'de ülkenin yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.

Japonya ekonomisinin bu yıla ait büyüme tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 3,1'e yükseltilirken, Kanada ekonomisinin yüzde 5,2'den yüzde 3,6'ya indirildi. Japonya ve Kanada ekonomilerinin 2022'de ise sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 4,1 büyüyeceği öngörüldü.

Varyant endişe kaynağı

Kuruluş koronavirüs varyantının küresel ekonomik görünüm için endişe yarattığını da belirtti.

Kuruluş 2022 yılında ise dünya ekonomisinin yüzde 4,2 olacağını öngördü.

2021'de gelişmiş ekonomilerin yüzde 4,3 büyüyeceğini öngören IMF, gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin ise yüzde 6,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 8,8'den yüzde 11,5'e yükseltilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,8 olarak belirlendi.

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde 2,8'den 3'e çıkarıldı ve 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu.

Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2021 için yüzde 6'dan yüzde 6,3'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 5 olarak belirlendi.

IMF Başekonomisti Gita Gopinath, kuruluşun blog sayfasında beklentilere ilişkin değerlendirmesinde büyümenin salgını sonlandıracak aşılamalarla, virüs mutasyonunun ve etkili politika tepkisinin önemli bileşenler olacağına işaret etti.

Toparlanmanın gücü ülkelere göre değişecek

Toparlanmanın gücünün ülkeler arasında önemli ölçüde değişim göstereceğine işaret edilen raporda, bunun tıbbi müdahalelere erişim, politika desteğinin etkinliği, ülkeler arası yayılmalara maruz kalma ve yapısal özellikler gibi etmenlere bağlı olacağı aktarıldı.

Raporda, politika müdahalelerinin toparlanma sağlam bir şekilde gerçekleşene kadar destek sağlamaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Salgının her yerde kontrol altına alınması için çok taraflı güçlü bir iş birliğine ihtiyaç olduğuna işaret edilen raporda, özellikle düşük gelirli gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere pek çok ülkenin krize yüksek borçluluk oranıyla girdiği, küresel toplumun bu ülkeler için uluslararası likiditeye yeterli erişimi sağlamak adına yakın bir şekilde çalışmaya devam etmesi gerekeceği kaydedildi.