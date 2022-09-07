İkinci çeyrekte bütçe gelirleri 2021'e göre yüzde 110,5 arttı

KKTC Merkez Bankası 2022 İkinci Çeyrek raporu yayınlandı. Rapora göre, 2022 yılı mart ayı sonunda 88 milyar 305,7 milyon TL seviyesinde olan bankacılık sektörünün aktif toplamı, 2022 yılının haziran ayı sonunda yüzde 10,44 artarak 97 milyar 526,7 milyon TL’ye yükseldi. İlgili dönemde, nakit ve nakit benzeri kalemlerde yüzde 12,46, MDC’de yüzde 16,43, brüt kredilerde yüzde 8,14, diğer aktiflerde ise yüzde 10,35 artış görüldü.

2022 yılının ikinci çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay, yüzde 50,07 ile brüt kredilere ait. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 31,18’lik payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 10,03’lük payla MDC ve yüzde 8,72’lik payla diğer aktifler kalemi takip etti. Haziran 2022 itibarıyla, pasif toplamının yüzde 83,02’sini mevduat, yüzde 7,81’ini özkaynaklar, yüzde 4,77’sini bankalara borçlar ve yüzde 4,4’ünü ise diğer pasifler oluşturdu.

2022 yılı ikinci çeyreğinde sektörün sermaye yeterliliği standart rasyosu bir önceki çeyreğe göre 0,17 puan artarak yüzde 10 olan yasal sınırın üzerinde, yüzde 17,67 düzeyinde gerçekleşti.

Banka grupları bazında incelendiğinde SYSR, kamu eliyle yönetilen bankalarda yüzde 18,74, özel sermayeli bankalarda yüzde 10,92 ve şube bankalarında yüzde 23,36 oldu.

Bütçe gelirleri 4 milyar TL’yi geçti

Rapora göre, 2022 mali yılı ikinci çeyreği itibarıyla devletin bütçe gelirleri 4 milyar 7,6 milyon TL oldu. Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi toplamı 2022 yılı ikinci çeyreği içinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110,5 artış yaşayarak 2 milyar 680,7 milyon TL oldu. Bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan vergi dışı gelirler kalemi 2022 yılı ikinci çeyreğinde 685,5 milyon TL, önceki yılın aynı döneminde ise 287,8 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyreği içinde diğer gelirler kalemi 81,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılının ikinci çeyreğinde vergi gelirleri kaleminin toplam bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 60,8 iken, 2022 yılı aynı döneminde yüzde 67,5 oldu. 2022 yılının ikinci çeyreğinde 2021 yılının aynı dönemine göre vergi dışı gelirler kaleminin payı yüzde 13,7’den yüzde 17,3’e, diğer gelirler kaleminin payı ise yüzde 0,2’den yüzde 1,1’e yükseldi.

2022 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki aya göre enflasyon nisan, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla yüzde 5,07, yüzde 6,63 ve yüzde 9,54 olarak gerçekleşti. 2022 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon nisan, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla yüzde 88,81, yüzde 98,12 ve yüzde 110,42 olarak yaşandı. 2022 yılı haziran ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu harcama grupları sırasıyla, yüzde 169,47 ile ulaştırma, yüzde 143,83 ile eğlence ve kültür, yüzde 134,63 ile lokanta ve oteller ve yüzde 126,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler kalemleri oldu. 2022 yılı haziran ayı sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,70 ile en düşük artışı yaşayan kalem eğitim oldu.

2021 yılında, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin devam etmesine bağlı olarak ülkeye giren yolcu sayısı düşük seyretmeye devam etmişti. 2022 yılının ilk altı ayında ise salgın öncesi seviyelere yaklaşılmaya başlandı. Hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı 2022 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla 79 bin 46, 129 bin 342 ve 120 bin 320 olarak gerçekleşmiştir. Kara kapılarından ülkemize giren KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 2021 yılının ilk altı ayında 146 bin 21 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 2 milyon 42 bin 920 olarak gerçekleşti. Salgın öncesi dönem olan 2019 yılının ilk altı ayında kara kapılarından Güney Kıbrıs uyruklu kişilerin giriş toplamı 1 milyon 115 bin 28 olarak gerçekleşti. 2022 yılının ilk altı ayında ise bu rakam 1 milyon 298 bin 17’ye yükselerek salgın öncesinde gerçekleşen giriş toplamını aştı.