Hayvancıların eylemi Tarım Bakanlığı’na taşınıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakanlık önündeki eylemi bugün sonlandıracaklarını ve yarından itibaren eylemlerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde en ağır şekilde devam edeceklerini açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin “bir litre sütün maliyetinin ortaya konulması, girdi maliyetlerine indirim yapılması ve ithal et konusunda alınan kararın kaldırılması” talepleriyle başlattığı eylemin 10’uncu gününde, ilk olarak Birlik Yönetim Kurulu toplantısının ardından, daha sonra ise Başbakanlık önünde basın açıklaması yapıldı.

Birlik Yönetim Kurulu’nun bugün saat 12.00’de Birlik binasında yaptığı toplantının ardından yöneticiler, eylem yeri olan Başbakanlık önüne gitti ve burada Naimoğulları, aldıkları kararları ve bundan sonra izleyecekleri yolu açıkladı.

-Naimoğulları: “Tarım Bakanı bizi yanılttı”

Tarım Bakanlığı’nda dün yapılan toplantının ardından Tarım Bakanı’nın “bazı konularda uzlaşıya varıldığı” açıklamasına değinen Naimoğulları, ithal et konusunda hayvancının istediği garantinin verilemediğini, çiğ süt fiyatındaki sıkıntının giderilmediğini söyledi.

Bakanın bugün 20 ton 881 kilo etin geleceğini kendilerine ilettiğini belirten Naimoğulları, “19 Haziran’a kadar ne kadar gelecek? Ne gelecek? Nerede satılacak?” sorularına “42 ton kuzu eti ve 5 ton kıyma getirilerek marketlere satılacağı” yanıtının verildiğini aktardı. Et geldikten sonra kuzu etinin fiyatının düşmesi halinde de garanti verilmediğini kaydeden Naimoğulları, 42 ton kuzu etinin 2 bine yakın kuzu olduğunu belirterek, bunun hayvancıyı sıkıntıya sokacağını vurguladı.

Başbakan’ın “vatandaşa ucuz et getirmek istediğini ve hayvancının yaptığının hak araması olmadığını” söylediğini belirterek buna tepki gösteren Naimoğulları, üreticinin maliyetlerini düşürerek, daha uygun fiyata üretmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Çiğ süt fiyatlarına değinen Naimoğulları, 15 Ocak’ta 1 litre sütle 1.65 kilogram yem alınabiliyorken, şu anda bunun 1.48’e düştüğünü anlattı.

“Tarım Bakanı bizi yanılttı. Aslında ilk günden Tarım Bakanlığı’na gitmemiz gerekiyordu.” diyen Naimoğulları, bugün Başbakanlık önünden araçlarını çekeceklerini ve yarından itibaren eyleme Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde devam edeceklerini duyurdu.

“Eylem, Tarım Bakanlığı önünde en ağır şekilde devam edecek.” ifadesini kullanan Mustafa Naimoğulları, hayvancıların siyaset yapmadığını, sadece hak aradığını vurguladı ve görüşmeden kaçmayacaklarını belirtti. Naimoğulları, hayvancıların Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’a güveni kalmadığını da ekleyerek, Başbakan Üstel’i sorunun çözümü için gayret harcamaya çağırdı.

Hayvancıların 10 gündür iş yapamadığını ve araçlarına ihtiyaç duyduğunu aktaran Naimoğulları, Başbakanlık önünün temizlenmesi için ise Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı’na ulaştıklarını söyledi.

-Arıklı’ya tepki…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya da eleştirilerde bulunan Naimoğulları, Arıklı’nın günlerdir hayvancılara hakaret ettiğini, “hayvan” dediğini, sonrasında ise özür dilediğini belirterek, “Bu özrü kabul etmiyoruz. Hayvancı bunu affetmez.” dedi.

Naimoğulları’nın açıklamasının ardından hayvancılar iş araçlarını çekti. O esnada Belediye ekipleri de eylem alanını temizlemeye başladı.