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Yollarda umursamaz sürücülere dikkat

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yollarımızda sorumsuz araç sürücülerinin olduğunu ve bu sürücülerin her an bir kazaya sebebiyet verecek kişiler olduğunu kaydettiler.

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Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
 
Özellikle geceleri yolculuk yapan sürücülerimiz sık sık ana yollarda sadece bir tek farının çalıştığı veyahut kısa farlarının çalışmadığı araçlara rastladıklarını dile getiren vatandaşlarımız, bazı sürücülerin kullandıkları araçların arka farlarının çalışmadığını gördüklerini belirttiler.
Bu gibi araçların yollarda adeta bir tehlike olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, bu sürücülerin araçlarını kontrol edip etmediklerini sorguladılar.
Trafik polislerinin özellikle geceleri daha fazla yollara çıkarak kontroller yapmaları gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, gündüz yapılan kontrollerde bu araçların farları başta olmak ise diğer aksamlarını da kontrol etmeleri gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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