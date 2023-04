Haskasap: Güçlü olmak, güvenilir olmak için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz

Near East Bank Geleneksel 2022 Yılı Hizmet Plaketleri ve Başarı Ödülleri sunum töreni gerçekleşti

Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi tarafından organize edilen ver her sene geleneksel hale gelen Hizmet ve Başarı Ödülleri Sunum Töreni, Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binasında gerçekleşti.

Törene, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Near East Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Cafer Lale, Yönetim Kurulu Üyelerinden Kaan Tokat, Ali Malek, Selami Kaçamak, Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, Grup ve Birim Müdürleri, Şube Müdürleri ve plaket almaya hak kazanan değerli çalışanlar katıldı.

Near East Bank’ta kıdemini 10, 15 ve 25 yıl hizmet vererek tamamlayan personele ve yüksek performansları ile ödüle layık görülen çalışan ve en başarılı şubelerimize plaketleri verildi.

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası Mehmet Zeki Güçlü Amfisinde gerçekleşen Hizmet ve Başarı Ödülleri plaket takdim töreninin açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap yaptı. Haskasap, konuşmasında genel bir değerlendirme yaptı;

“ Near East Bank olarak, son beş yıla baktığımızda dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve toplumsal olaylar, pandemi gibi dünya çapında salgınlar ve yakın tarihte gerçekleşen Türkiye’deki yıkıcı depremlerden dolayı üst üste yaşanan olumsuzluklar ülkemizde de ciddi mücadeleler verilmesinde etken oldu. Böylesine ekstrem durumlar karşısında Bankamız olarak, değerli yöneticilerimizin tecrübesi ile her koşula uygun şekilde çalışmalarımıza devam ederken, her durumda müşterilerimizin yanında olmayı ihmal etmedik.

Near East Bank olarak, müşterilerimize hizmet noktasında güçlü ve kaliteli bir hizmet veriyor olmak ve olumlu geri dönüşleri almak bizleri çok memnun ediyor. Şube müdürlerimizin müşterilerimiz ile teması, ihtiyaçlarını dinleme, tespit etme ve doğru ürünlerle onları buluşturmaktaki deneyimleri, anında ve kısa sürede çözümlerle hizmet götürmesi güçlü operasyonel yapımızın da desteği ile müşteri memnuniyetinde bizleri çok iyi bir konuma getirmiştir.

Çok ciddi mücadele ettiğimiz bu beş yıl içerisinde de güçlü olmak, güvenilir olmak için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Böylesine özverili çalışmaların karşısında ailemizde giderek büyüyor, yıllarca hizmet vermeye devam eden çalışma arkadaşlarımızın yanına bu aileye yeni katılan her çalışanımıza da gerek eğitimleri gerekse adaptasyonları için İnsan Kaynakları Birimimizle beraber gereken her türlü desteği onlara sağlıyoruz.

Ekonomik, sosyolojik ve politik olaylarla her yıl yaşanan çalkantı dönemlerini elele vererek atlattık ve büyümemizi hiç bir zaman durdurmadık.

Bu başarımızda Near East Bank çalışanı olarak her kademede görev alan tüm ekip arkadaşlarımızın mücadelesi vardır. Büyüyorsak hepimizin emeği ile büyüyoruz, bundan son derece gurur duyuyorum.

Bugünkü plaket takdiminde de başarılı arkadaşlarımızın emeğini kutlamak ve 10, 15 ve 25 yılını doldurmuş çalışanlarımızın özverili çalışmalarını takdir etmek istedik. Büyük bir aile ve ekip olarak başta yöneticilerimiz ve birim müdürlerimizle ortak bir söz birliğinde mutabık kalarak; Near East Bank olarak her zaman insan kaynağımıza verdiğimiz önemle içerden yükselme ve kıdem alma konusunda önlerinin açık olduğunu bildirmek isterim.” dedi.

Haskasap, törene katılımlarınlarından dolayı katılımcılara teşekkür etti ve geleneği bozmadan her sene bu ödül töreninin yapılacağını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından, 10, 15 ve 25 yıl hizmet verenlere ve yüksek performans gösteren personele ve en başarılı iki şubeyi temsilen Şube Müdürlerine plaketleri takdim edildi.

Plaket takdimi sonrasında Genel Müdürlük Merkez binası fuaye alanında verilen bir kokteyl ile program sona erdi.