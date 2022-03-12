Gün gün fakirleşiyoruz

260 lirayla 45 litre benzin alınıyordu, aynı parayla şu anda 13 litre benzin alınıyor. Diğer bir değişle 45 litre benzin şu anda 843 TL tutuyor. Akaryakıt fiyatları alım gücünün nasıl düştüğünü gösterirken, gıdaya yapılacak artışlar endişe yaratıyor



Ülkede son 10 ayda iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Akaryakıta gelen zamlar, üretim maliyetlerine de yansırken, gıda, ulaşım, elektrik, nakliye ve kira ücretleri de zincirleme olarak arttı. Temel gıda maddelerinin fiyattan kaynaklı etiket değişimine ise kimse yetişemiyor. Alım gücü giderek düşerken, KKTC’deki orta sınıf bir aile yoksullukla boğuşuyor.

Önceki gece akaryakıta yapılan okkalı zammın etkisi önümüzdeki birkaç gün içinde market etiketlerinde görülecek. Mayısta 260 TL’ye 45 litrelik benzin alınırken, 10 ayda gelen 13 zamla birlikte şu anda 843 TL’ye alınıyor. Yani akaryakıt son 10 ayda 3,24 katına çıkarken %224 oranında zamlandı.

10 AYDA NE KADAR FAKİRLEŞTİK?

Türk lirasının döviz kurları karışında erimesiyle 2021 yılında 7 Mayıs, 28 Mayıs, 21 Haziran, 12 Temmuz, 5 Ekim, 27 Ekim, 17 Kasım, 6 Aralık, 14 Aralık, 2022 yılında 27 Ocak, 15 Şubat, 3 Mart ve 11 Mart’ta yapılan zamlarla 10 ayda 13 kez fiyat düzenlemesi yapıldı.

Ancak son yapılan zamların nedeni, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan brent petrol fiyatları. Mayıs 2021'den önce son zam, 10 ay önce 9 Temmuz 2020'de yapılmıştı.

KTAMS, şubat ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 6 bin 561 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Ocak itibarıyla net asgari ücret ise 6 bin 90 TL.

7 MAYIS’TAN ÖNCEKİ FİYAT

7 Mayıs’tan önce 95 oktan kurşunsuz benzin 5,78 lira, 98 oktan kurşunsuz benzin 5,88 lira, euro diesel 5.32 lira, gazyağı da 5,29 liraya satılıyordu.

Önceki gece itibarıyla 98 oktan kurşunsuz benzinin litresine 4.03 TL, 95 oktan kurşunsuz benzine 4.02 TL, euro dizele 6.45 TL ve gazyağına da 5.33 TL zam yapıldı.

Yeni akaryakıt fiyatları 14.73 olan 95 oktan benzin 18.75'e, 14.97 olan 98 oktan benzin 19.00’a, 14.62 olan euro dizel 21.07'ye, 14.13 olan gaz yağı da 19.46 TL’ye satılıyor.

“BU GİDİŞLE ARABALARI DA SATACAĞIZ”…

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı gelen okkalı zamla birlikte, vatandaşlar için artık motorlu taşıt kullanmak neredeyse imkânsız hale geldi. Varlığıyla yokluğu pek fark etmeyen toplu taşımanın da durma noktasına geldiği ülkemizde, zamlar vatandaşları adeta yaya bıraktı.

Akaryakıt fiyatlarının zamlanacağını duyan vatandaşlar istasyonlara akın ederken, birçok akaryakıt istasyonu yakıtlarının bittiği gerekçesiyle pompaları kapattı. Açık olan istasyonlar ise vatandaşlara limitli miktarda yakıt satışı gerçekleştirdi. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara isyan eden vatandaşlar, “Arabaları da sattıracaklar artık bisiklete ya da binek hayvanlara döneceğiz çünkü ancak bu şekilde ulaşım masrafından kurtuluruz” yorumunda bulundu.

