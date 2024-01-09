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Gardiyanoğlu: “Asgari ücret tamamen bir denge meselesidir”

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Gardiyanoğlu: “Asgari ücret tamamen bir denge meselesidir”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs TV’de Ahmet Kaptan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Kaptan’ın Günlüğü’ programına konuk oldu. Asgari Ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu, hem işçi hem de işverenin mutlu olacağı bir rakamı belirlemek arzusunda olduğunu belirtti.
“Asgari ücret tamamen bir denge meselesidir.”diyen Gardiyanoğlu, tarafların mutlu olacağı bir rakamı oy birliğiyle belirleme hedefinde olduğunu vurguladı.
Gardiyanoğlu “Hem işçi hem işveren kısmını mutlu edecek, orta bir rakamda anlaştırmayı planlıyorum. Bu hafta asgari ücreti belirleyeceğimizi düşünüyorum. Zaten Hayat Pahalılığı %50.3 olarak açıklandı. Buna göre her iki tarafında memnun kalacağı, oy birliğiyle kararlaştırılacak bir rakamla masadan kalkacağımızı düşünüyorum”ifadelerini kulandı.
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