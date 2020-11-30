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Finans alanında dev satın alma

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Dünya genelinde şirketlere kredi derecelendirme dahil finans odaklı çeşitli hizmetler veren ve merkezi ABD'de bulunan Standard Poors (SP) IHS Markit'i 44 milyar dolarlık anlaşma ile satın alacağını duyurdu

Finans alanında dev satın alma

ABD merkezli finansal bilgiler ve analiz şirketi S&P Global, Birleşik Krallık merkezli veri sağlayıcısı IHS Markit'i 44 milyar dolara satın almak üzere anlaştı.

Söz konusu anlaşma 2020 yılının en büyük satın almalarından biri olacak.

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, satın alma sonrasında her bir IHS Markit hissesi, 0.2838 S&P Global hissesine karşılık olarak hesaplanacak.

Birleşmenin ardından IHS ortakları yeni şirketin yüzde 32.25’ine, S&P Global’in ortakları da yüzde 67.75’ine sahip olacaklar.

YENİ ŞİRKETİN CEO'SU, S&P'NİN CEO'SU PETERSON

CNBC'nin haberine göre, S&P Global’in Başkanı ve CEO'su Douglas Peterson, yeni şirketin CEO’su olarak görev yapacak. IHS Markit’in başkanı ve CEO'su Lance Uggla ise, bir yıl boyunca şirkete özel danışman olarak kalacak.
Birleşmenin, iki şirketin yeteneklerini bir araya getirerek, müşterilerine karar vermek için gereken temel zekayı sunma becerine hız kazandıracağını vurgulayan S&P Global Başkanı Douglas Peterson, "S&P Global ve IHS Markit’in güçlü yanlarının anlamlı büyümeyi sağlayacağına ve tüm paydaşlar için cazip bir değer yaratacağına eminiz" dedi.

Birleşik şirketin, teknolojide yılda 1 milyar doların çok üzerinde dağıtım yapmayı ve ESG, iklim ve enerji geçişi, özel varlıklar ve KOBİ, karşı taraf risk yönetimi, tedarik zinciri ve ticaret ve alternatif veriler dahil olmak üzere komşu pazarlara geçiş yapmayı planladığı belirtiliyor.

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